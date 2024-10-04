Під час нещодавніх навчань НАТО біля узбережжя Болгарії літаки союзників повідомили про виявлення понад 100 мін в Чорному морі. Після того, як російський флот повернувся у східну частину Чорного моря, путін намагається використати міни, щоб обмежити або припинити експорт українського зерна. Грубо порушуючи міжнародне право, він використовує дрейфуючі міни: і що ще гірше, він безцеремонно порушує територіальні води країн НАТО, пише The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Міни — найпростіший і один з найефективніших видів морських озброєнь. Під час світових воєн, а також воєн у Кореї, В'єтнамі, Суеці та на Фолклендах, міни використовувалися усіма сторонами. У сучасну епоху хусити використовують міни з 2015 року, щоб загрожувати комерційному судноплавству в Червоному морі, задовго до того, як вони потрапили в заголовки газет, запустивши ракети після нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. Схоже, що наразі хусити зменшили увагу до мінування, ймовірно, тому, що вони не хочуть здійснювати тривалі вилазки в море, де США можуть їх виявити і завдати удару. Причина повсюдного поширення мін полягає в тому, що вони дешеві, їх легко виготовляти та розгортати і їм важко протидіяти.

Гаазька конвенція, зокрема, стверджує, що дрейфуючі міни повинні стати безпечними після не більше ніж однієї години дрейфу, а пришвартовані міни повинні стати безпечними, якщо вони відірвуться від швартових. Загалом, міни, як і інші види зброї, не повинні використовуватися для невибіркових нападів на цивільних і/або нейтральних осіб: це часто означає, що якщо ви встановлюєте мінне поле, ви повинні оголосити, де воно знаходиться.

росія не підписала Гаазьку конвенцію і навряд чи погодиться з думкою Королівського інституту міжнародних відносин, що конвенція «набула статусу звичаєвого міжнародного права, що робить її обов'язковою для виконання всіма державами». Іран і росія вільно встановлюють міни, в тому числі спеціально розроблені міни-довгожителі, заперечують, що вони це зробили, а потім спостерігають за результатами з безпечної відстані.

РЕКЛАМА

«Тепер ми переходимо до другої проблеми, пов'язаної з мінами: наскільки складно їх знешкоджувати. Деякі військово-морські сили, особливо європейські, мають ефективні засоби з розмінування, але багато хто їх не має, — пише офіцер королівського флоту Британії Том Шарп. — Це одна з тих сфер, в яких США напрочуд слабкі. ВМС США не люблять спеціальні кораблі для полювання на міни і інституційно воліли б, щоб розмінування здійснювалося за допомогою чогось більш цікавого. Історично ВМС США намагалися здійснювати мінне полювання за допомогою гелікоптерів і тренованих дельфінів: жоден з цих методів не працює дуже добре. Британія донедавна могла претендувати на першість у сфері протимінної діяльності, маючи пристойні сили висококваліфікованих мисливців за мінами, здатних виявляти міни за допомогою спеціального сонара і знешкоджувати їх за допомогою дистанційно керованих систем або водолазів. Водолази також були корисні для підйому дистанційних систем, коли вони виходили з ладу».

Як зазначає експерт, навіть за умови досить ефективних сил розмінування є дві проблеми в розмінуванні морських мін: це займає багато часу, і ви ніколи не можете бути впевнені, що виявили все.

РЕКЛАМА

«Чим більша область і чим нижчий бажаний ризик, тим більше часу це займе — і необхідний час зростає експоненційно з наближенням до повної безпеки», — каже Том Шарп.

Міни на суші теж небезпечні, але принаймні там, як тільки ви розчистили територію, вона залишається очищеною. У морі це не так, пояснює він.

РЕКЛАМА

Досі в Чорному морі підриви на мінах були, на щастя, рідкісні. Але згадаємо про два випадки — коли естонське вантажне судно «MV Helt» було підбите та затонуло у Одесі у березні 2022 року, і коли суховантажне судно «Виссо» було підбито під час прямування в порт Ізмаїл на Дунаї.

Як йдеться у статті, росія має кілька військових способів запуску мін у Чорному морі — від підводних човнів класу «Kilo» до військових кораблів, літаків і вертольотів. При цьому проблема із встановленням мін полягає в тому, що це може зробити практично будь-яке судно. Крім того, кампанія росії з мінування у Чорному морі — це не просто військовий злочин, вона також може спровокувати пряму війну з НАТО. Адже Туреччина, Болгарія та Румунія — це країни НАТО, і зерновий коридор проходить у їхніх територіальних водах.

«Що відбувається, коли міна, що вільно плаває, дрейфує в територіальних водах НАТО і топить або пошкоджує там судно? Це ситуація, що підпадає під статтю 5 НАТО: члени Альянсу зобов'язані реагувати на таку атаку так, ніби це була атака на них усіх… Це лише питання часу, коли російське мінування призведе до великого інциденту, який може загостритися», — резюмує експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали, що вторгнення росії перетворило Україну на найбільш заміновану країну світу.

145

Читайте нас у Facebook