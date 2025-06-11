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Безпілотники вдарили по пороховому заводу під Тамбовом (відео)
Росія знову страждає від атак безпілотників. У міноборони країни-агресорки повідомили, що в період з вечора і до ранку 11 червня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 32 безпілотні літальні апарати літакового типу. Найбільше безпілотників нібито було збито над Воронезькою, Курською та Тамбовською областями.
Як повідомляє Telegram-канал «Exilenova+», Сили оборони України вразили Котовський пороховий завод у Тамбовській області.
«Завод спеціалізується на випуску піроксилінових порохів та супутньої продукції як військового, так і цивільного призначення. Підприємство входить у контур держкорпорації „Ростех“ і забезпечує поставки по лінії міноборони росії та інших замовників. Він виробляє піроксилінові порохи для всіх видів зброї, артилерійських систем всіх калібрів, що перебувають на озброєнні сухопутних військ, військово-морського флоту та авіації, є основним постачальником бронебійних підкаліберних пострілів для танкової артилерії, а за окремими марками порохів — єдиний виробник у російській федерації», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.
Як писали «ФАКТИ», у ніч на 9 червня в столиці Чувашії Чебоксарах після атаки дронів зафіксували щонайменше два прильоти по заводу, що виробляє антени та електроніку для крилатих і балістичних ракет ворога.206
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