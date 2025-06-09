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Оборонний завод горить у російських Чебоксарах після «візиту» дронів (відео)
В ніч на 9 червня, коли російські військові били по Україні, в росії було атаковане підприємство ВПК.
У столиці Чувашії Чебоксарах після атаки українських дронів зафіксували щонайменше два прильоти по заводу АТ «ВНІІР», який виробляє антени та електроніку для крилатих та балістичних ракет ворога.
Місцеві публікували відео атаки.
За словами губернатора Чувашії, нібито на заводі вдалося уникнути жертв та постраждалих. Але після ударів виробництво призупинило роботу.
"Два БПЛА впали на території АТ «ВНІІР», через що ухвалено відповідальне рішення про тимчасове призупинення виробництва для забезпечення безпеки співробітників. Ще по одному безпілотнику впали у полях Чебоксарського та Червоноармійського муніципальних округів – загрози для людей немає», - цитує ASTRA слова губернатора.
Зафіксовано мінімум два влучання БПЛА АН-196 «Лютий» по ВНІІР-Прогрес у Чебоксарах, уточнює КіберБорошно.
Підприємство розташоване на відстані приблизно 975 км від державного кордону України.
Через своє спеціалізоване підприємство ВНІІР-Прогрес інститут постачає критично важливу електроніку для ЗРК С-300/400/500, танків Т-90М, «Армата», кораблів і субмарин.
Зокрема, виготовляє:
Військові автоматичні вимикачі ВА‑16/ВА‑16М зі стандартом «Мороз-6» — єдині в РФ з офіційною воєнною прийомкою, застосовуються на підводних човнах типу «Ясень‑М»;
Антени «Комета» для захищеної навігації ГНСС — встановлюються на Т-90М, БМП, «Терминатор», БПЛА «Орлан-10», «Орион», а також системах ППО;
Судову автоматику та обладнання — включно з електрощитами й системами пожежної безпеки для кораблів і АПЛ (зокрема, корвет «Проворний»);
Коммутаційні прилади (контактори, реле, датчики) для сухопутної, авіаційної й морської техніки — включно з Су-34 та іншими бойовими літаками.
Також вночі та зранку українські дрони атакували ворожі об'єкти у Нижегородській, Тамбовській та Воронезькій областях.
Зокрема, у Воронезькій області, за даними губернатора, після нічної української атаки пошкоджено газопровід.
Своєю чергою, міноборони рф повідомило, що за ніч на території рф було збито 49 українських безпілотників над Курською, Нижньогородською, Воронезькою, Орловською, Брянською, Бєлгородською областями та Чувашією.
Нагадаємо, у неділю, 8 червня, масштабна пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі в районі заводу «Гідромаш», який росіяни перетворили на свою ремонтну і військову базу.170
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