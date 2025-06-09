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У Німеччині оцінили втрати росії внаслідок спецоперації «Павутина»
Атака українських безпілотників 1 червня, ймовірно, пошкодила близько 10% російського парку стратегічних бомбардувальників та вразила деякі літаки, коли вони готувалися до ударів по Україні. Про це повідомив високопоставлений німецький військовий чиновник.
«За нашою оцінкою, пошкоджено понад десяток літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 та ТУ-22, а також літаки розвідки А-50», — сказав генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише Reuters.
Уражені A-50, ймовірно, були непрацездатними, коли їх атакували дрони, сказав генерал, який координує військову допомогу Берліна Києву та тісно співпрацює з Міністерством оборони України.
«Ми вважаємо, що їх більше не можна використовувати як запасні частини. Це втрата, оскільки існує лише кілька таких літаків, — сказав він. — Що стосується флоту далеких бомбардувальників, то, за нашою оцінкою, 10% його було пошкоджено під час атаки».
Сполучені Штати оцінюють, що зухвала атака безпілотників України вразила до 20 російських військових літаків, знищивши близько 10 з них, повідомили Reuters два американські чиновники, а експерти кажуть, що москві знадобляться роки, щоб замінити знищені та пошкоджені літаки.
Попри втрати, Фройдінг не бачить негайного зменшення російських ударів по Україні, зазначаючи, що москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети, а також скидати бомби.
На його думку, росія почувалася в безпеці на своїй величезній території, що також пояснює, чому літаки були мало захищені.
«Після цієї успішної операції це більше не так. росії потрібно буде посилити заходи безпеки», — констатував генерал.
Нагадаємо, щоб убезпечити вцілілі після української атаки літаки, їх сховали біля кордонів самого впливового члена НАТО — Сполучених Штатів.211
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