У Німеччині оцінили втрати росії внаслідок спецоперації «Павутина»

Атака українських безпілотників 1 червня, ймовірно, пошкодила близько 10% російського парку стратегічних бомбардувальників та вразила деякі літаки, коли вони готувалися до ударів по Україні. Про це повідомив високопоставлений німецький військовий чиновник.

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«За нашою оцінкою, пошкоджено понад десяток літаків, стратегічні бомбардувальники ТУ-95 та ТУ-22, а також літаки розвідки А-50», — сказав генерал-майор Крістіан Фройдінг, пише Reuters.

Уражені A-50, ймовірно, були непрацездатними, коли їх атакували дрони, сказав генерал, який координує військову допомогу Берліна Києву та тісно співпрацює з Міністерством оборони України.

«Ми вважаємо, що їх більше не можна використовувати як запасні частини. Це втрата, оскільки існує лише кілька таких літаків, — сказав він. — Що стосується флоту далеких бомбардувальників, то, за нашою оцінкою, 10% його було пошкоджено під час атаки».

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Сполучені Штати оцінюють, що зухвала атака безпілотників України вразила до 20 російських військових літаків, знищивши близько 10 з них, повідомили Reuters два американські чиновники, а експерти кажуть, що москві знадобляться роки, щоб замінити знищені та пошкоджені літаки.

Попри втрати, Фройдінг не бачить негайного зменшення російських ударів по Україні, зазначаючи, що москва все ще зберігає 90% своїх стратегічних бомбардувальників, які можуть запускати балістичні та крилаті ракети, а також скидати бомби.

На його думку, росія почувалася в безпеці на своїй величезній території, що також пояснює, чому літаки були мало захищені.

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«Після цієї успішної операції це більше не так. росії потрібно буде посилити заходи безпеки», — констатував генерал.

Нагадаємо, щоб убезпечити вцілілі після української атаки літаки, їх сховали біля кордонів самого впливового члена НАТО — Сполучених Штатів.

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