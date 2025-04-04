Будуть викликати «швидку»: Олександра Зарицька показала відео без ретуші

Популярна співачка, солістка гурту Kazka Олександра Зарицька, яка скасувала своє весілля, показала рідкісне відео. Артистка вирішила записати своє тренування зі спортзалу таким, яке воно є, без ретуші та позування. На своїй сторінці у соціальній мережі Олександра виклала, як займається на велотренажері під запальну музику, та запропонувала розпочати особливий тренд.

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— Чому всі показують свої тренування тільки з гарного ракурсу, з розслабленими обличчями та з посмішками? — звернулася вона до мережі. — Розпочну, мабуть, тренд: покажи своє тренування в момент, коли тобі здається, що зараз будуть викликати «швидку».

Олександра в спортзалі

Згодом Олександра видалила відео і додала, що найкраща для неї терапія — гуляти у лісі.

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— Гуляти в лісі для мене — це найкраща терапія у світі, — написала співачка, виклавши фото серед дерев. — Я вдячна всесвіту, що живу посеред природи і маю змогу пару разів на тиждень гуляти тут, дихати, бачити, як розквітають рослини, і вигулювати своїх дівчат.

"Гуляти в лісі для мене - це найкраща терапія у світі", - написала співачка під фото

Відомо, що артистка живе за містом і має двох собак — французьких бульдогів.

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Раніше Олександру Зарицьку запідозрили у вагітності.

Фото зі сторінки Олександри Зарицької в Instagram

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