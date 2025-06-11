Не вдалося попрощатися, тіла немає: відома співачка про особисту втрату

Популярна співачка та волонтерка Ірина Федишин, яка вразила мережу, зізналася у найбільшій втраті за часів повномасштабного вторгнення. У боях під Соледаром загинув двоюрідний брат співачки Роман, якому було лише 33 роки. За словами Ірини, їй навіть не вдалося попрощатися з братом, бо тіла досі немає.

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«На жаль, не вдалося попрощатися, — розповіла Федишин у проєкті „Моя історія“ (Інтер). — Тіла немає. Він приїжджав за кілька днів до загибелі. Його відпустили на десять днів, і він навіть встиг побувати на моєму концерті в Трускавці… Це найболючіше — втрачати рідних. Це великі особисті трагедії».

За словами співачки, війна зробила її загартованою.

«Не знаю, де вмикається та кнопка — але вона є, — поділилася Ірина. — Ти отак — клац — і вже боєць. Виходиш на сцену, збираєш себе в кулак і йдеш. І працюєш… Під час війни я, мабуть, навіть більше волонтерка. Але я розумію: якщо не буде творчості — не буде й аудиторії. Потрібно тримати зв’язок із глядачем».

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Ірина Федишин передала БТР для 125-ї бригади ТрО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї

Відомо, що за всю карʼєру у артистки не було жодної російськомовної пісні.

«У мене завжди була чітка позиція, — додала Федишин. — Я добре вчила історію України і знаю, що таке росія. Як вона століттями знущалася з українців. Для мене це завжди був ворог. І співати російські пісні — навіть до повномасштабної війни — було неприйнятно».

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Федишин поділилася, що головний секрет витримки для неї це — хороший сон. Вона не займається спортом та не сидить на дієтах.

«Нічого особливого, — зізналася співачка. — Я навіть в Америці фастфуд їла! Живу, як усі… Мене тримає молитва. Вона дає мені сили. Коли особливо важко — я просто більше молюся».

В ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» популярна співачка розповіла про життя під час великої війни.

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