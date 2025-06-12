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- 12:18 Ворог вночі атакував Одещину: пошкоджене підприємство
Ворог вночі атакував Одещину: пошкоджене підприємство
В ніч на 12 червня під час атаки на Україну росіяни запустили 63 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, повідомили у командуванні Повітряних сил.
Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та миса Чауда.
Основний удар був по Харківщині, Донеччині та Одещині.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
За даними командування, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.
Зокрема, в Одеській області через атаку спалахнула пожежа та було пошкоджене приватне підприємство, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Ворожі безпілотники атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Ізмаїльському районі, зокрема, склади приватного підприємства.
В ДСНС уточнили, що внаслідок удару були зруйновані склади, у яких зберігався очерет та обладнання для його обробки.
Вогонь повністю охопив приміщення, в результаті чого знищено два комбайни та вантажівку.
Пожежу оперативно ліквідували силами ДСНС та місцевих вогнеборців. Обійшлося без постраждалих.
Рятувальники також опублікували фото з місця події. На кадрах видно масштаб руйнувань і зусилля пожежників, які приборкували вогонь після ворожої атаки.
Напередодні під ударами росіян опинилися Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони. Тоді дрони пошкодили дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі. А два дні тому росіяни поцілили у пологовий будинок в Одесі.51
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