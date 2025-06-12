Ворог вночі атакував Одещину: пошкоджене підприємство

В ніч на 12 червня під час атаки на Україну росіяни запустили 63 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів, повідомили у командуванні Повітряних сил.

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Дрони запускали з Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та миса Чауда.

Основний удар був по Харківщині, Донеччині та Одещині.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Протиповітряною обороною знешкоджено 49 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 28 — збито вогневими засобами ураження, 21 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

За даними командування, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях, падіння збитих (уламки) у 4 локаціях.

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Зокрема, в Одеській області через атаку спалахнула пожежа та було пошкоджене приватне підприємство, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Ворожі безпілотники атакували об’єкти цивільної інфраструктури в Ізмаїльському районі, зокрема, склади приватного підприємства.

В ДСНС уточнили, що внаслідок удару були зруйновані склади, у яких зберігався очерет та обладнання для його обробки.



Вогонь повністю охопив приміщення, в результаті чого знищено два комбайни та вантажівку.

Пожежу оперативно ліквідували силами ДСНС та місцевих вогнеборців. Обійшлося без постраждалих.

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Рятувальники також опублікували фото з місця події. На кадрах видно масштаб руйнувань і зусилля пожежників, які приборкували вогонь після ворожої атаки.

Напередодні під ударами росіян опинилися Ізмаїльський та Білгород-Дністровський райони. Тоді дрони пошкодили дачні будинки, господарчі споруди та легкові автомобілі. А два дні тому росіяни поцілили у пологовий будинок в Одесі.

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