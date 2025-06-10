Цілили по пологовому будинку і мирній інфраструктурі: росія атакувала Київ та Одесу, є вбиті та поранені (фото та відео)

У ніч проти 10 червня росіяни завдали масованого удару по Україні з повітря — головними напрямками атаки знов стали Київ та Одеса.

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Напередодні увечері ворог запустив ударні безпілотники, які були ліквідовані лише ближче до ранку, а також ракети — балістику та крилаті. Повітряна тривога оголошувалася в більшості українських регіонів.

Повітряна тривога у ніч проти 10 чеврня. Фото з відкритих джерел

На Київ «Шахеди» заходили хвилями та з різних напрямків, в основному — зі сходу та півдня. За повідомленнями столичної військової адміністрації, в багатьох районах зайнялися пожежі.

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Дарницький район:

— пожежа в нежитловій будівлі.

— руйнування житлового будинку. Попередньо — без займання.

— падіння уламків збитого БпЛА в зеленій зоні.

— часткова руйнація в нежитловій зоні.

— пошкодження в гаражному кооперативі.

— займання складських приміщень. Також горить лісосмуга за іншою адресою.

— пожежа в житловому будинку.

Оболонський район:

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— пошкодження двох поверхів житлового будинку.

— займання в офісній будівлі.

— падіння уламків на відкритій місцевості.

— руйнування житлового будинку.

Голосіївський район:

— падіння уламків дрона на території нежитлової будівлі.

Деснянський район:

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— внаслідок падіння частин збитого БпЛА загорівся автомобіль.

Шевченківський район:

— пожежа в житловому будинку.

— пошкодження будинку за іншою адресою.

Подільський район:

— пошкодження нежитлових приміщень.

Керівник КМВА Тимур Ткаченко підсумував, що пошкоджень зазнали 7 районів столиці. Є часткові руйнування та займання в багатоповерхівках та приватних будинках, палали автівки й складські приміщення.

А столичний голова Віталій Кличко зазначив, що внаслідок атаки постраждали четверо киян — вони всі шпиталізовані.

Фотокореспондент видання «Телеграф» Ян Доброносов показав наслідки ударів в одному із столичних районів.

Зокрема, пожежа виникла в будівлі, де раніше розташовувався візовий центр Великобританії.

Фіксуються наслідки атаки й у Київській області. Очільник ОВА Микола Калашник повідомив, що автівки та приватні будинки пошкоджені у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області.

Дісталося цієї ночі й Одесі. Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив про загиблого 59-річного чоловіка та щонайменше чотирьох поранених. Зокрема, зруйновані та пошкоджені житлові будинки у середмісті

«Зокрема, росіяни поцілили у пологовий будинок. Без потерпілих, пацієнти та персонал встигли евакуюватися. Вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Є пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає», — зазначив він.

Мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що в пологовому будинку пошкоджена його адміністративна частина. «Сам факт, що під ударом опинився заклад, де народжується життя, вражає своєю жорстокістю», — зазначив він.

Загибель людини та поранення трьох сталося під час влучання дрона-камікадзе в житловий будинок.

А на Дніпропетровщині оборонці неба напередодні увечорі та вночі збили шість російських ударних БпЛА. Очільник ОВА Сергій Лисак повідомляє про двох постраждалих — чоловіки 43 та 53 років шпиталізовані у стані середньої тяжкості.

В області пошкоджена інфраструктура, багатоповерхівка та приватна забудова, СТО, гаражі, лінія електропередач.

В Запорізькій області, за даними керівника ОВА Івана Федорова, за добу надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури. Окупанти завдали 556 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, застосувавши дрони-камікадзе різної модифікації, РСЗВ, артилерію, а також здійснили шість авіанальотів на низку місцевих громад.

Варто зазначити, що останнім часом окупанти змінили тактику застосування «Шахедів» — дрони-камікадзе концентруються на одній цілі. Так було з Харковом, по якому ворог днями застосував більше 50 ударних БпЛА, потім подібної атаки зазнала Рівненщина. Воєнний експерт групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прогнозує, що ворог продовжить практикувати таку тактику. Після сьогоднішнього нальоту на Київ він не виключив, що ця атака на столицю може стати рекордною. «Цей наліт також підтверджує перехід РОВ на концентровані удари по окремо взятих містах, а також застосування дронів-камікадзе у форматі килимового бомбардування. По суті, застосовується зараз одночасно кількість Shahed-136, порівнянна з бойовим навантаженням Су-34, бомбами ОФАБ-250», — додав експерт.

Фото — скріншот

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