Ворог вночі атакував Харків: прильоти зафіксовано у кількох районах, є постраждалі

В ніч на 12 червня Харків перебував під масованою атакою російських дронів. Атака тривала з 01:37 до 03:08. Зафіксовано 11 влучань, один «шахед», на щастя, не вибухнув, повідомив мер міста Ігор Терехов.

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Під обстріли потрапили житлові райони, навчальні заклади, дитячі садки, інфраструктура. Пошкоджено десятки автівок, вибиті шибки в школах і будинках. Зафіксовано щонайменше 14 постраждалих, серед них — 4 дитини.

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«14 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, серед яких 2-річний хлопчик, 12-річна дівчинка, 16-річна та 17-річна дівчини», — уточнив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За його інформацією, у Шевченківському районі дрон влучив у землю на території навчального закладу. Внаслідок обстрілу спалахнула трава та сміття. Пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку.

Також зафіксовано влучання БпЛА типу «Герань-2» в землю. Пошкоджено скління 3-х багатоквартирних житлових будинків.

Внаслідок падіння уламків ворожого безпілотника горіла трава на площі 100 м.кв.

У Слобідському районі внаслідок обстрілу спалахнув магазин на площі 200 м.кв. Пошкоджено будівлю магазину.

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У Салтівському районі внаслідок влучання БпЛА біля житлової багатоповерхівки спалахнули цивільні автівки. Також пошкоджено фасад багатоповерхової будівлі.

Також БПЛА влучив у дах технічного поверху 9-поверхової житлової будівлі. Спалахнула пожежа.

На даху складського приміщення виявлено нерозірваний БпЛА.

«Служби працювали всю ніч і зараз продовжують ліквідацію наслідків. Харків тримається. Люди — живі. І це найголовніше. Бережіть себе. І дякуємо всім, хто під обстрілами продовжує захищати і відновлювати місто», — додав Терехов.

Під вогнем росіян перебувала й Херсонщина. Через російську агресію 12 людей дістали поранення, з них — 1 дитина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарські споруди, газогін та приватні автомобілі. Під ворожим вогнем опинилася і територія національного парку, зазначив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ворог не припиняв атаки на Нікопольщину. Цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Спрямовував на населені пункти БпЛА, гатив з артилерії.

Виникла пожежа на даху дев'ятиповерхівки. Її загасили рятувальники. Також пошкоджені адмінбудівля, лінія електропередач.

Двоє людей поранені внаслідок ворожої атаки на Малокатеринівку, що на Запоріжжі. Упродовж доби окупанти завдали 498 ударів по 16 населених пунктах області, повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Вночі окупанти атакували південь Одеської області. Зруйновано склади з очеретом і обладнанням для його обробки. Вогонь охопив приміщення, техніку — знищено 2 комбайни та вантажівку. ДСНС разом із місцевими вогнеборцями оперативно ліквідували пожежу, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, вчора вдень на Харківщині росіяни атакували саперів. Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. Один піротехнік загинув, ще двоє його колег поранені.

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