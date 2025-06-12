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Україна

Проводить імітацію реформ: Кулік про дії МОЗ на фармринку

16:58 12 червня 2025
ліки. Фото Pixabay

Замість реального зниження цін на медикаменти Міністерство охорони здоров’я проводить імітацію реформ, діючи в інтересах великих фармвиробників, вважає директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулік.

«Президент і РНБО дають чіткий політичний сигнал — зробити ліки доступнішими. Але далі у справу вступає МОЗ — і починається стара добра гра в імітацію реформ», — зазначив Кулік у дописі на своїй сторінці у фейсбуці.

Нв його думку, ініціатива МОЗ зі списком «топ-100 препаратів» виглядає як рекламна кампанія та не впливає на ринок у цілому. Крім того, зауважив експерт, ухвалення рішень у міністерстві відбувається кулуарно, без належного обговорення з експертним середовищем.

«Аптекам заборонили укладати маркетингові договори під гаслом зниження цін, але це не дало результату для споживачів. Натомість виграли великі виробники, які отримали надприбутки», — вважає Кулік.

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На його думку, МОЗ діє несистемно, руйнуючи здоровий ринок під прикриттям боротьби за доступність ліків, що фактично перетворюється на «боротьбу за зручні домовленості».

«Якщо політична воля президента й надалі знецінюватиметься на рівні міністерства, питання постає не лише в доступності ліків, а в управлінських механізмах у цілому», — підсумував Кулік.

Раніше економіст Борис Кушнірук розкритикував дії уряду щодо регулювання цін на ліки.

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Фото Pixabay

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