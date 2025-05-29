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Кушнірук розкритикував дії уряду щодо регулювання цін на ліки
Дії уряду в питанні регулювання цін на лікарські засоби виявились слабкими. Замість виконання доручення президента щодо зниження цін, влада «зруйнувала ринок». Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука.
«Якщо коротко — в березні президент доручив знизити ціни на ліки. По факту за 3 місяці ми не отримали жодного зниження, лише зруйнували ринок», — зазначив Кушнірук.
За його словами, протягом кількох місяців тривали детальні обговорення, прорахунки та аналіз можливих рішень. Уже був напрацьований механізм, як виправити ситуацію, однак за кілька годин до фінальної наради несподівано з’явився новий проєкт документа, який не проходив жодного обговорення.
«Кілька місяців десятки людей обговорюють і допрацьовують один документ, а потім — бах — за кілька годин з’являється зовсім інший, без жодного обговорення. І що найцинічніше — новий документ написаний виключно в інтересах великих виробників, які навіть не приховують, що саме їм вигідний новий порядок ціноутворення», — наголосив економіст.
Кушнірук також звернув увагу на вибірковий підхід до регулювання маркетингу лікарських засобів.
«Дивно, що влада взялася за „маркетинг“ в аптеках, але повністю ігнорує засилля телевізійної реклами ліків, хоча це зовсім інша історія», — зазначив він.
На його думку, така кулуарність та непрозорість ухвалення рішень «остаточно руйнує довіру до державних інституцій».26
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