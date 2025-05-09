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Конкуренція — єдиний шлях знизити ціни по-справжньому, а не створити ілюзію регулювання, — експерт про фармринок
Адміністративне обмеження цін на ліки не спрацювало, натомість єдиним дієвим механізмом лишається ринкова конкуренція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука.
«Замість прозорої конкуренції було затверджено перелік зі 100 препаратів, на які виробники мали знизити ціни. Але кожен виробник обрав лише 5−10 найменувань, тоді як решта залишилася без змін», — пояснив експерт.
Крім того, скасування маркетингових договорів між аптеками та постачальниками, на думку Кушнірука, позбавило аптечні мережі важливої компенсації витрат: на логістику, промоцію та зберігання. Натомість ці кошти залишилися виробникам.
«Хто виграв? Точно не споживач», — зауважив економіст.
Він також висловив сподівання, що найближчим часом на урядовому рівні буде прийнято рішення про повернення до ринкової логіки.
«Конкуренція — єдиний шлях знизити ціни по-справжньому, а не створити ілюзію регулювання. Коли аптеки знову зможуть отримувати маркетингову винагороду, вони почнуть змагатися між собою: знижки, акції, бонуси — усе це напряму вигідно покупцю», — резюмував Кушнірук.
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