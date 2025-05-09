Адміністративне обмеження цін на ліки не спрацювало, натомість єдиним дієвим механізмом лишається ринкова конкуренція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука.

ВІДЕО ДНЯ

«Замість прозорої конкуренції було затверджено перелік зі 100 препаратів, на які виробники мали знизити ціни. Але кожен виробник обрав лише 5−10 найменувань, тоді як решта залишилася без змін», — пояснив експерт.

Крім того, скасування маркетингових договорів між аптеками та постачальниками, на думку Кушнірука, позбавило аптечні мережі важливої компенсації витрат: на логістику, промоцію та зберігання. Натомість ці кошти залишилися виробникам.

РЕКЛАМА

«Хто виграв? Точно не споживач», — зауважив економіст.

Він також висловив сподівання, що найближчим часом на урядовому рівні буде прийнято рішення про повернення до ринкової логіки.

«Конкуренція — єдиний шлях знизити ціни по-справжньому, а не створити ілюзію регулювання. Коли аптеки знову зможуть отримувати маркетингову винагороду, вони почнуть змагатися між собою: знижки, акції, бонуси — усе це напряму вигідно покупцю», — резюмував Кушнірук.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що Держлікслужба розпочинає перевірки аптек щодо кваліфікації провізорів.

41

Читайте нас у Facebook