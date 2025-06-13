Ізраїль атакував Іран і чекає на удар у відповідь (відео)

Попередні місяці Білий дім вів переговори з керівництвом Іранааа щодо відмови іранської сторони від виробництва ядерної зброї в обмін на скасування санкцій. Лунали заяви про нібито готовність підписати відповідний документ, проте цього так і не сталося.

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А у ніч проти п'ятниці, 13 червня, Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірана. До речі, раніше преса писала, що США давали Ірану 60 днів на вирішення «ядерного питання». Цей термін минув напередодні.

Як повідомляє ВВС, однією з цілей став головний об'єкт зі збагачення урану в Натанзі.

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Ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху заявив, що збройні сили також «завдали удару по серцю іранської програми зі створення балістичних ракет» і іранським вченим-ядерникам.

Карта ударів по Ірану. Фото - скріншот

ЗМІ пишуть, що серед загиблих — командувач Корпусом вартових ісламської революції Ірана Хоссейн Саламі, а також вчений-ядерник Ферейдун Аббасі. Так, один із точкових ударів було завдано по житловому будинку в Тегерані. Не виключалася загибель начальника Генштабу іранської армії Мохаммада Багері, проте підтвердження цьому наразі немає.

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У свою чергу, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї пообіцяв «рішуче» відповісти на ізраїльські удари.

В мережі вже почали з'являтися відео з «Шахедами», які летять у бік Ізраїля.

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В Ізраїлі заявляли, що іранці мають запаси, що дозволяють за короткий час створити кілька ядерних бомб, пояснюючи причину превентивного удару. Очікуючи на відповідь, ізраїльське керівництво оголосило в країні надзвичайний стан — повітряний простір над країною закритий, заборонені різні публічні заходи, а також робота багатьох підприємств.

Тим часом, президент США Дональд Трамп вже після початку ізраїльської операції повторив, що Іран не може мати ядерну зброю і що в Америці сподіваються повернути іранське керівництво за стіл переговорів. А держсекретар США Марк Рубіо заявляв, що американці не мають відношення до ізраїльської операції і закликав Іран не завдавати ударів по базах США у регіоні.

Раніше Тime повідомляла, що Трамп, намагаючись укласти угоду з Іраном, розраховував на посередництво росії та намагався встановити з нею «довірчі» відносини. Однак це пішло на користь лише путіну.

Фото — скріншот

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