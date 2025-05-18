Керівництво Ірану згодне підписати ядерну угоду з президентом США Дональдом Трампом в обмін на скасування економічних санкцій. Таку заяву зробив головний радник верховного лідера Ірану Алі Шамхані, передає NBC News. За його словами, у такому випадку Іран ніколи не вироблятиме ядерну зброю, а також має позбутися своїх запасів високозбагаченого урану, який може бути використаний як зброя.

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Крім того, Тегеран збагачуватиме уран тільки до нижчих рівнів, необхідних для цивільного використання, а також дозволить міжнародним інспекторам контролювати цей процес.

При цьому головний радник іранського лідера заявив, що ці кроки можуть бути реалізовані в обмін на негайне скасування всіх економічних санкцій.

«Це все ще можливо. Якщо американці діятимуть так, як кажуть, то безсумнівно у нас можуть бути кращі відносини. Це може призвести до поліпшення ситуації в найближчому майбутньому», — додав Алі Шамхані.

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Іранський чиновник розповів про це за кілька годин до того, як президент США Дональд Трамп запропонував Тегерану так звану «Оливкову гілку». Ця програма посилює економічні санкції, якщо Іран не ухвалить угоду про обмеження ядерної програми країни.

Зі свого боку, представник Ірану негативно висловився про тон Трампа і його погрози.

«Він говорить про „Оливкову гілку“, яку ми не бачили. Це все колючий дріт», — підкреслив він.

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Раніше, як інформує Reuters, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що якщо мета США полягає в тому, щоб позбавити Іран його «ядерних прав», то Тегеран ніколи не відступить від цих прав.

«Якщо мета переговорів — позбавити Іран його ядерних прав, я чітко заявляю, що Іран не відступить від жодного зі своїх прав», — наголосив глава МЗС Ірану.

Перед цим офіційний Тегеран неодноразово заявляв, що право Ірану на збагачення урану не підлягає обговоренню, виключивши вимогу «нульового збагачення» з боку деяких офіційних осіб США.

Варто нагадати, що президент США Дональд Трамп, який вивів Вашингтон з угоди 2015 року між Тегераном і світовими державами, яка обмежує його ядерну діяльність, пригрозив бомбити країну, якщо не буде досягнута нова угода для врегулювання давньої невирішеної суперечки.

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При цьому США та європейські країни впевнені, що ядерна програма Ірану спрямована на виробництво зброї. Водночас Тегеран стверджує, що вона переслідує виключно мирні цілі.

«У своїх непрямих переговорах зі Сполученими Штатами Іран наголошує на своєму праві на мирне використання ядерної енергії та чітко заявляє, що не прагне до створення ядерної зброї. Іран продовжує переговори в дусі доброї волі, і якщо метою цих переговорів є забезпечення ненабуття ядерної зброї, угода можлива. Однак якщо метою є обмеження ядерних прав Ірану, Іран ніколи не відступить від своїх прав», — додав Аракчі.

Нагадаємо, 11 травня в Омані пройшов четвертий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної угоди. За інформацією CNN, останні обговорення вважаються обнадійливими, і це був позитивний сигнал перед великим візитом Дональда Трампа на Близький Схід.

Перемовини проходили під керівництвом спеціального представника президента США на Близькому Сході Стіва Віткоффа. Раніше Віткофф говорив, що Іран запевнив Вашингтон в тому, що не розроблятиме ядерну зброю.

Сам Трамп доволі чітко висловився про свою позицію щодо ядерної програми Ірану.

«Вони (Іран. — Авт.) не будуть ядерною державою. Дозвольте мені пояснити. Я повністю за Іран. Я хочу, щоб у них була прекрасна країна і щоб вони заробляли багато грошей», — заявив Трамп в інтерв'ю Fox News.

Нагадаємо Трамп розраховує у вирішенні проблеми Ірану на допомогу путіна.

Між тим у Пентагоні зробили гучну заяву про ймовірність збройного конфлікту між США і рф.

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