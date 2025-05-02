Коли президент Трамп вступив на посаду 100 днів тому, він правильно зрозумів, що настав момент змінити хід війни росії проти України. Багато спостерігачів вітали будь-яке припущення, що Трамп готовий використати величезні економічні, військові та дипломатичні важелі впливу Америки, щоб домогтися припинення вогню або навіть тривалого миру. На жаль, дії Трампа за останні три місяці змарнували можливості, які мали Сполучені Штати для деескалації насильства і завершення війни у спосіб, що відповідає американським інтересам. Росіянам потрібно було зрозуміти, що військовий та економічний тиск на них буде посилюватися. Українці потребували впевненості в тому, що після підписання угоди вони матимуть можливості та гарантії безпеки, щоб запобігти майбутньому вторгненню. Замість того, щоб зосередитися на цих ключових елементах дипломатичного успіху, Трамп не зміг скористатися джерелами сили Америки, фактично віддавши кілька цінних джерел впливу, пише Тime.

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«По-перше, союзницькі важелі. Одним з головних активів України у війні є підтримка демократичних партнерів у Європі, Азії та Північній Америці. Об'єднавшись з цими силами, Україна має більше шансів досягти результату, який захистить її власні інтереси, а також інтереси Європи і демократій в інших частинах світу. Зараз, замість того, щоб очолити коаліцію для протидії росії і домогтися справедливої угоди для України, США часто вступають у протиріччя зі своїми європейськими партнерами», — йдеться у статті.

Виключення Європи з більшості переговорів щодо України та погрози запровадити руйнівні тарифи для наших найближчих європейських союзників лише посилили відчуття тривоги.

«По-друге, важелі санкцій. Нова адміністрація надала пріоритет двостороннім відносинам з москвою, припускаючи, що США можуть отримати економічні та геополітичні вигоди, встановивши „довірчі, дружні“ зв'язки з росією. Команда Трампа, схоже, вірить, що росія може надати можливості для бізнесу, і що теплі відносини переконають росію допомогти нам розібратися з Іраном або навіть відвернуть москву від партнерства „без обмежень“ з Китаєм. Насправді ж перспектива нормалізації відносин пішла на користь путіну», - зауважує видання.

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Ще один аспект, пишуть журналісти — часовий важіль. Держсекретар Рубіо та інші не приховують бажання адміністрації завершити угоду, а у приватних розмовах чиновники визнають, що 100-денний рубіж займає важливе місце в думках Білого дому.

«Встановлення дедлайнів може бути корисним інструментом у дипломатичних переговорах, але учасники війни, яку обидві сторони вважають екзистенціальною, навряд чи сприйматимуть дату в американському політичному календарі як достатню мотивацію, якщо її недотримання не загрожує матеріальними втратами. Оскільки Україна побоюється наслідків зменшення підтримки з боку США, Київ проявляє гнучкість і з готовністю погоджується на пропозиції Трампа щодо припинення вогню. москва розглядає встановлений Трампом дедлайн як безпрограшний шанс для ескалації своїх вимог. І оскільки Трамп не дав зрозуміти, що шукатиме фінансування для додаткової військової підтримки, вони розглядають час як свого союзника», — йдеться у статті.

Також існують ще й моральні важелі, зазначають журналісти. З часів Другої світової війни США були стійким захисником миру і стабільності в Європі на основі територіальної цілісності.

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«Сам Трамп запропонував моральну еквівалентність між двома сторонами, стверджуючи, що Україна винна у провокуванні війни, що президент Зеленський нелегітимний і що США повинні визнати анексію росією української території. Не дивно, що сильніша сторона, росія, виявилася головним бенефіціаром: коли США послабили себе, вони також послабили Україну. З точки зору москви, останні три місяці були чудесними: путін тепер може уявити собі шлях до перемоги у війні в Україні — можливість, яка не існувала ще три місяці тому, оскільки Сполучені Штати блокували її. Як бонус для москви, напруженість у трансатлантичних відносинах, що виникла в результаті, може метастазувати в непоправний розкол між Сполученими Штатами і Європою», — резюмують автори статті.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку Валерія Пекара про те, що путін ніякого миру Україні не пропонує, а також повідомляли, що США відновлюють експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі.

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