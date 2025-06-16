«Українські вертольоти» відбивають чергову дискредитаційну інформаційну атаку: заява авіакомпанії

Авіакомпанія «Українські вертольоти», яка допомагає фронту автівками та технікою, отримала серію запитів від ЗМІ щодо звинувачень у співпраці з росіянами, навмисній шкоді Силам оборони України та загрозі національній безпеці через «неповернення» повітряних суден з-за кордону. В компанії вважають, що розпочалася чергова дискредитаційна інформаційна кампанія.

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Подібні розгорталися й під час гострої фази повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Тоді у червні 2022 року було затримано голову Ради директорів авіакомпанії Володимира Ткаченка, проте через добу його звільнили з-під варти. Провадження було закрито за відсутністю складу злочину.

Авіакомпанія доводила відсутність підстав для звинувачень у судах. Остаточне рішення у справі проти «Українських вертольотів» виніс Верховний суд України.

«Подібні методи тиску можуть свідчити про спробу рейдерського захоплення управління в авіакомпанії. Ми цілком відкриті, тож відповідаємо на усі запитання чесно та розраховуємо на суспільний розголос та підтримку громадянського суспільства», — заявила комунікаційна директорка авіакомпанії «Українські вертольоти» Леся Червінська.

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Щодо звинувачень у неповерненні повітряних суден, у компанії назвали їх маніпулятивними та заявили, що наразі вони всі передані на аеродроми базування і виконують завдання з захисту України.

«Авіакомпанія „Українські вертольоти“ орендувала Нацгвардії повітряні судна. Відповідно до умов контрактів вони мали повернутись до України в разі настання форс-мажору. На жаль, за 2 тижні від 24 лютого 2022 року не вдалось повернути усі борти. Перешкоджали обставини непереборної сили, на які авіакомпанія не могла впливати. Військова хунта в Малі, яка прийшла до влади в результаті перевороту, не надавала дозволів на виліт, ігнорувала запити МЗС України, влада Сомалі заборонила виліт до заміни бортів на інші. Підняти у повітря вертольоти без загроз життю наших людей та вертольотів було неможливо. Ми у судовому порядку довели, що вжили усіх можливих заходів задля виконання зобов’язань, намагались виконати умови контракту і вчасно повернути на територію України усі без винятку борти. Ми неодноразово звертались до урядів цих республік, до міжнародних організацій посольств іноземних країн та залучали Міністерство закордонних справ України», — пояснив виконавчий директор авіакомпанії «Українські вертольоти» Сергій Букорос.

Він додав, що співпраця держави Україна та приватної авіакомпанії «Українські вертольоти» була взаємовигідна протягом 15 років.

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«За 2021 рік оренди бортів, наприклад, авіакомпанія сплатила 197 млн грн до держбюджету через Міноборони та через МВС. Для порівняння, у 2023 році всі об'єкти, які Фонд держмайна України здавав в оренду, принесли в бюджет 770 млн грн. І це 14,3 тис. договорів цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, а не два з „Українськими вертольотами“. За рахунок орендної плати від авіакомпанії в силових структур була навіть можливість купувати нові вертольоти, якби було таке бажання. Вартість оренди усіх вертольотів протягом 15 років співмірна з вартістю нових таких же бортів», — розповів Сергій Букорос.

Як кажуть в авіакомпанії, вони готові в межах чинного законодавства надати усі наявні документи та підтвердження своїх заяв.

«За час повномасштабного вторгнення компанія передала 28-ми різним військовим підрозділам Сил оборони України допомоги на суму в 192,4 млн грн: автівки, коптери, квадроцикли, РЕБи та багато іншого. Також авіакомпанія „Українські вертольоти“ взяла під свою бізнес-опіку дітей-сиріт загиблих Захисників та Захисниць з Києва та Київщини. Ми виділяємо кошти на реабілітацію воїнів. На гуманітарний напрям допомоги вже було виділено 84,1 млн грн. Тобто, разом сума благодійної допомоги становить 276,5 млн грн», — додала Леся Червінська.

Раніше адвокат бізнесмена Володимира Науменка заявив про спробу рейдерського захоплення Одеського зернового терміналу.

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Фото надано пресслужбою авіакомпанії «Українські вертольоти»

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