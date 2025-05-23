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Тил допомагає фронту: авіакомпанія «Українські вертольоти» передала військовим автівки та техніку
Соціально відповідальний бізнес підтримує передову не словами, а машинами та обладнанням. Авіакомпанія, яка входить до десятки найбільших платників податків України у сфері транспорту та логістики, організувала урочисту передачу допомоги військовим. Отримувати свої запити до Києва з'їхалися 8 різних підрозділів: військові частини ЗСУ, тероборона та прикордонники.
Вручити особисто усі замовлення мав нагоду голова Ради директорів авіакомпанії «Українські вертольоти» Володимир Ткаченко. Він зазначив, що це честь для нього.
«Радий вітати вас і передати чергову допомогу. З перших днів повномасштабної війни ми підтримуємо Сили оборони України: передали сотні мавіків, тисячі бронежилетів і касок, десятки одиниць транспорту — пікапів, багі. Велика вам шана за те, що ви не шкодуєте ні життя, ні здоров’я заради нашої Батьківщини! А ми, в тилу, завжди будемо вам допомагати», — наголосив Володимир Ткаченко.
Авіакомпанія «Українські вертольоти» надала цього разу на фронт 2 авто, 10 квадроциклів, 50 мавіків, інтерактивний стіл для ефективного планування операцій, 6 генераторів, 6 зарядних станцій та 30 батарей живлення, 2 ноутбуки. Саме такий перелік надіслали різні підрозділи Сил оборони України до авіакомпанії у своїх запитах протягом цієї весни.
Крім техніки, голова Ради директорів «Українських вертольотів» передав військовим малюнки та листи від дітей, якими опікується авіакомпанія. Учора вони якраз мали екскурсію по інтерактивній виставці «третє дихання» і передали воїнам свої щирі дитячі привіти.
«Неймовірна така зустріч. І це вже нам повторно подарунки такі дарують „Українські вертольоти“. Сьогодні ми отримали аж 20 мавіків, генератори, ноутбук для хлопців, які знаходяться „там“. Зараз війна технологій, тому така допомога — вкрай важлива. Коли хлопці потрапляють у скрутне становище, то ці „пташки“ скидають необхідні запаси і допомагають розвідувальні операції проводити. Ми дуже вдячні працівникам авіакомпанії, бо вони неймовірні — допомагають і військовим, і діточкам, і родинам загиблих», — поділилась представниця 129-го окремого батальйону територіальної оборони Ольга.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ГО «Спілка підприємців теле- та кіноіндустрії» на чолі з Артемом Колюбаєвим передали допомогу на фронт.38
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