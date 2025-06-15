Ціль — Кременчук: вночі росіяни масовано ударили по Полтавщині ракетами та безпілотниками

В ніч на 15 червня росіяни знов атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Основний удар було направлено на Полтавщину — на Кременчук.

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Ворог одночасно атакував місто балістикою, «Кинджалами», «Калібрами» та БПЛА. За даними Повітряних сил, спочатку по місту вдарили «шахедами».

Атака почалася близько 23.00. Працювали сили ППО, про що повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

«На Полтавщині працює ППО. До завершення повітряної тривоги залишайтеся в укриттях!» — написав він.

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За його словами, це наймасовіша атака на Кременчук з початку повномасштабного вторгнення.

У Кременчуцькій громаді під удар потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередачі, повідомив Володимир Когут.

Внаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. У Чутівській громаді через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки. Попередньо, ніхто не постраждав.

За його інформацією, більшість дронів знищила ППО.

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Дніпропетровська область теж перебувала під ударами ворога. По Нікопольщині окупанти били з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку громади, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки, зачепило й газогін», — уточнив він.

За словами Лисака, люди не постраждали. Цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.

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Чотири людини поранено внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя та Запорізький район. Упродовж доби окупанти завдали 495 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 91 повідомлення про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, об’єктів соціальної інфраструктури, нежитлових будівель та іншого майна, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Неспокійно було й на Херсонщині. Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, газопроводи, господарчі споруди та приватні автомобілі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 1 дістала поранення.

У Херсоні й зранку чути вибухи, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

За даними Генштабу, за минулу добу на фронті відбулося 178 бойових зіткнень. На Покровському напрямку впродовж доби агресор 45 разів атакував наші позиції. На Курському напрямку українські війська за добу відбили 33 атаки противника

Нагадаємо, в ніч на 14 червня російські окупанти «шахедами» атакували Запоріжжя. Поранено поліцейських. Є руйнування.

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