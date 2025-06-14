Окупанти атакували Запоріжжя «шахедами»: в місті є постраждалі (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 14 червня російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами». Поранено поліцейських. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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«За уточненою інформацією Запоріжжя атакували 14 ворожих „Шахедів“. Отримали поранення двоє поліцейських», — розповів Федоров і додав, що медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

Також під час ранкової атаки росіяни ударили по автостоянці. Згоріли більш ніж 10 автівок.

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«Через російський обстріл зайнялося гуманітарне підприємство. Пошкоджені автівки, магазин та зупинка громадського транспорту. Вибуховою хвилею вибило вікна у багатоповерхівках», — повідомив Федоров.

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Як повідомили в ДСНС, у Запоріжжі надзвичайники ліквідовують наслідки ранкового обстрілу російськими БпЛА.

«Попередньо, жертв і постраждалих немає. Загорілися легкові автомобілі, декілька будівель, склад. Надзвичайники ліквідовують усі пожежі. На місцях працюють усі екстрені служби», — йдеться у повідомленні.

Крім того, загарбники били по Дніпропетровській області. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Вночі в області працювала ППО. Захисники неба знищили 2 ворожі БпЛА. Через атаку у Кривому Розі є пошкодження на території підприємств. Сталася пожежа. По Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони та артилерію. Під ударом були Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Всюди минулося без загиблих та постраждалих. За уточненою інформацією, через влучання безпілотником по Нікополю, що сталося вчора надвечір, виникло займання. Рятувальники вогонь приборкали. Пошкоджені 2 приватні будинки та газогін», — йдеться у повідомленні.

Також російські терористи били по жилих кварталах населених пунктів Херсонської області. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Веселе, Гаврилівка, Дудчани, Зміївка, Кізомис, Козацьке, Микільське, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Новотягинка, Олександрівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, Станіслав, Софіївка, Томарине, Янтарне та місто Херсон. російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили автозаправну станцію, газопровід, гараж та приватні автомобілі», — йдеться у повідомленні.

Крім того, впродовж доби точилися бої на лінії фронту. Ворог поніс втрати. ЗСУ «відмінусували» 1130 окупантів. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Як писали «ФАКТИ», в ніч на 12 червня Харків перебував під масованою атакою російських дронів. Атака тривала з 01:37 до 03:08. Зафіксовано 11 влучань.

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