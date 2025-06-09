Новий антирекорд: у ніч на 9 червня Україну атакували майже 500 дронів

В ніч на 9 червня противник атакував Україну 499-ма засобами повітряного нападу, повідомили у командуванні Повітряних сил.

Ворог запустив 479 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів з Курська, Шаталово, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.

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Крім того, було запущено по Україні ракети:

- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» з Тамбовської обл. — рф;

- 10 крилатих ракет Х-101 з Саратовської обл. — рф;

- 3 крилатих ракети Х-22 з повітряного простору над акваторією Чорного моря.;

- 2 протирадіолокайційні ракети Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря;

- 1 крилату ракету Х-35 з території окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Станом на 10.30 українською протиповітряною обороною знешкоджено 479 засобів повітряного нападу противника, 292 збито вогневими засобами, 187- локаційно втрачені, а саме:

- 277 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 183 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 10 крилатих ракет Х-101;

- 4 аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал»;

- 2 крилаті ракети Х-22 — не досягли цілей (локаційно втрачені);

- 2 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

- 1 крилата ракета Х-35.

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Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 17 локаціях.

Нагадаємо, сьогодні вночі українські дрони влучили по заводу АТ «ВНІІР» у російських Чебоксарах, який виробляє антени та електроніку для крилатих та балістичних ракет ворога.



Крім того, Генштаб ЗСУ підтвердив успішну атаку ЗСУ на російський аеродром «Саваслєйка», де було уражено літак-носій «Кинджалів».

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