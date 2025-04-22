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У росії горить великий арсенал, місцевих жителів евакуювали (відео)

17:26 22 квітня 2025
У Росії горить великий арсенал з тоннами ракет та артснарядів

У росії, яка регулярно обстрілює Україну, лунають сильні вибухи в Кіржацькому районі Володимирської області. Про це пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється про перекриття дороги з боку Москви до Кіржача. За словами місцевих жителів, дим від вибухів видно над селищем Барсово. Там знаходиться арсенал головного ракетно-артилерійського управління, військова частина 11 785.

В районі арсеналу перекрили дорогу та проводять евакуацію з найближчих населених пунктів. Вже підтверджено евакуацію з н.п. Барсово.

Як повідомляє Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» з посиланням на даны з мережі, в 45 сховищах і на 30 майданчиках відкритого типу росіяни зберігали близько 105 тис. тонн ракет, артилерійських снарядів, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), компонентів ЗРК (наприклад, С-300), тактичних ракет (типу 9М79 «Точка-У»).

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Як писали «ФАКТИ», раніше дрони атакували російські промислові об’єкти. Тоді безпілотники атакували нафтобазу в Ростовській області. Також було атаковано Сизранський нафтопереробний завод (НПЗ) у Самарській області.

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