КНДР передала росії десятки тисяч контейнерів зі зброєю: подробиці про «внесок» країни у війну

З кінця минулого року росія надала Північній Кореї свою систему протиповітряної оборони, пристрої для радіоелектронної боротьби та іншу військову підтримку, що є грубим порушенням санкцій ООН на тлі поглиблення їхніх відносин. З листопада 2024 року москва передала Пхеньяну щонайменше одну мобільну систему протиповітряної оборони «Панцир» та один бойовий транспортний засіб класу «Панцир». Про це йдеться у звіті про виконання санкцій, опублікованому Багатосторонньою групою з моніторингу санкцій, пише en.yna.co.kr.

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Вона була створена в жовтні минулого року за ініціативи Південної Кореї та США як альтернативна структура до Експертної групи ООН з моніторингу санкцій проти Північної Кореї. Група була розпущена в березні того ж року через вето росії. Крім Південної Кореї та США, до механізму приєдналися ще дев'ять країн: Австралія, Велика Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Нідерланди та Нова Зеландія.

У звіті зазначено, що з вересня 2023 року Північна Корея поставила росії понад 20 000 контейнерів військових матеріалів. Доставка містить приблизно 9 мільйонів снарядів для артилерії та багатоствольних ракетних установок, понад 100 балістичних ракет і понад 200 одиниць важкої артилерії, а також протитанкові керовані ракети. Цього достатньо для оснащення трьох повних бригад, йдеться у звіті.

Для перевезення зброї в листопаді-грудні 2023 року використовувалися російські транспортні літаки. Згідно з повідомленням, це три військові літаки Іл-76 і три Ан-124, що належать російському командуванню транспортної авіації.

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рф також надала Північній Кореї дані про характеристики ракет і технічну підтримку для підвищення можливостей Пхеньяна в області наведення ракет. Північна Корея відправила до росії понад 11 000 військовослужбовців у 2024 році, а нещодавно було відправлено ще 3 000 солдатів. Цих солдатів російські військові навчили протидії дронам та основних операцій піхоти.

У звіті зазначено, що між двома країнами відбулися зустрічі на високому рівні між військовими чинами, що свідчить про поглиблення зв'язків після підписання двостороннього оборонного договору між президентом путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином на їхньому саміті в червні минулого року.

Згідно з доповіддю, з березня по жовтень минулого року росія надала Північній Кореї понад 1 мільйон барелів пального. Фінансові операції між двома країнами здійснюються в рублях через належні Північній Кореї банківські рахунки, відкриті в Південній Осетії.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що ЗСУ знищили важливу техніку з КНДР, яка перевершує деяку російську зброю.

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