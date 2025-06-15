Новим головним тренером збірної Італії призначено чемпіона світу, який виблискував з Шевченком у «Мілані» (фото)

Федерація футболу Італії (FIGC) офіційно оголосила про призначення новим головним тренером збірної країни чемпіона світу та колишнього одноклубника Андрія Шевченка у «Мілані» 46-річного Дженнаро Гаттузо, який свого часу примудрився пропрацювати з клубом серії А лише 23 дні.

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«Гаттузо — символ італійського футболу, синьо-білий колір для нього, як друга шкіра. Його мотивація, професіоналізм та досвід будуть ключовими для підготовки до майбутніх викликів.

Ми вдячні Дженнаро за його повну відданість та згоду прийняти цей виклик, поділяючи спільний проект розвитку італійського футболу, де збірна займає стратегічно важливе місце", — прокоментував призначення президент FIGC Габріеле Гравіна.

Нагадаємо, що Гаттузо змінив на чолі Скуадри Адзурри Лучано Спалетті, під керівництвом якого збірна Італії сенсаційно програла Норвегії (0:3) і посідає у відбірній групі ЧС-2026 лише третє місце.

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Свого часу тріумфатор ЧС-2006 та дворазовий переможець Ліги чемпіонів Дженнаро Гаттузо грав на позиції опорного півзахисника за «Перуджу», «Рейнджерс», «Салернітану», «Мілан» та «Сьон». У складі збірної Італії він провів 73 поєдинки та забив один м'яч. На тренерській ниві італієць, зокрема, працював з «Міланом», «Наполі», «Валенсією», «Марселем» і хорватським «Хайдуком», з якого пішов на початку червня (там він тренував українського форварда Назарія Русина).

2006 року Дженнаро Гаттузо став зі збірною Італії чемпіоном світу

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Дженнаро Гаттузо докучає невиліковна хвороба.

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Фото ФК «Мілан», FIGC

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