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На розмінування українських сільгоспугідь знадобиться понад 400 років чи 42 роки?
Внаслідок російської агресії проти України багато сільськогосподарських угідь виявилися окупованими або замінованими. На очищення останніх від вибухонебезпечних предметів у 2025 році було направлено 2 млрд грн, але, судячи з деяких даних, на розмінування може знадобитися понад 400 років.
Так, як повідомляє народна депутатка України Ніна Южаніна, вартість розмінування 1 гектара с/г в Україні становить 62 тис. грн. Про це свідчать результати проведених Міністерством економіки торгів.
За інформацією Мінекономіки, з початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис. га. Оскільки фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн, вартість розмінування 1 гектара сільськогосподарських угідь становить 62 тис. гривень.
«Ще на початку року площа потенційно замінованих земель становила 140 тисяч кв. кілометрів, але, на жаль, ворог не зупиняється. А в Держбюджеті-2025 на розмінування влада передбачила лише 2 млрд гривень», — зазначає політик.
За збереження діючих площ розмінування (140 тис. кв. км) коштів, необхідних для очищення території (62 000 за гектар, або 6,2 млн грн за 1 кв. км), знадобляться 868 млрд грн. Якщо ж на розмінування виділятимуть по 2 млрд грн щорічно, то на це може піти 434 роки. Зрозуміло, цей підрахунок дуже приблизний.
Водночас, за даними міністра аграрної політики та продовольства Віталія Коваля, у березні, як повідомляли «ФАКТИ», розмінування потребували близько 1,5 млн гектарів, що за тих самих 62 тис. грн дає необхідну для очищення суму 93 млрд грн. При виділенні на рік 2 млрд. грн на розмінування може піти 42 роки.99
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