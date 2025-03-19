Чому дорожчають хліб та сільгосппродукти: міністр агрополітики назвав одну з причин

Хліб та хлібопродукти у 2024-му та на початку 2025 року стали одними з рекордсменів зі зростання цін. Причиною, зокрема, могло бути різке зниження врожаю агропродукції, спричинене втратою Україною п'ятої частини своїх сільськогосподарських угідь.

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Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в ефірі Єдиного національного телемарафону. За його словами, йдеться про втрату 20,5% усіх сільськогосподарських земель України.

«Ми з вами розуміємо, що втратили 20,5% усіх сільських земель під час війни. Очевидно, що це втрата загальної кількості вирощеної продукції. Наприклад, успішний 2021 рік приніс нам урожай у 106 млн тонн зернових і технічних сільськогосподарських культур. Минулий, 2024-й, ми завершили з показником 77 млн тонн», — сказав міністр.

Також Віталій Коваль наголосив, що частина території України не підлягає сільськогосподарській обробці, оскільки там точаться бойові дії, території заміновані чи перебувають під окупацією.

Вирішенням цих проблем, за словами міністра, стануть державні програми аграріїв, а також розмінування прифронтових територій, на що 2025 року виділено 1 млрд грн. Коштів вистачить на 65 тисяч гектарів. При цьому загальна площа замінованих сільгоспугідь може становити до 2 млн га, з яких розміновано близько 500 тисяч.

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Як писали «ФАКТИ», у 2024 році хліб та хлібобулочні вироби подорожчали приблизно на 15%, суттєвіше зросли ціни лише на молоко та молочні продукти.

Фото Pixabay

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