Трамп готує Ірану «останню пропозицію»: про що йдеться

Очікується, що президент США Дональд Трамп запропонує Ірану скористатися «останнім шансом». Один з чиновників додав, що це може бути навіть трохи краще, ніж попередня пропозиція, яку адміністрація подала іранцям приблизно півтора тижня тому. І навіть якщо така пропозиція буде зроблена, вона базуватиметься на американському принципі нульового збагачення урану, пише The Jerusaem Post"

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Іран звернувся до Оману та Катару з проханням бути посередниками у перемовинах з адміністрацією Трампа, щоб зупинити атаки Ізраїля та відновити переговори щодо своєї ядерної програми. Саудівська Аравія також працює за лаштунками через окремий канал, щоб сприяти припиненню вогню. Дональд Трамп раніше підтвердив, що Іран звернувся до США, намагаючись зупинити ізраїльські удари.

«Схоже, що Іран не виграє цю війну. Їм потрібно поговорити, поки не пізно», — сказав Трамп.

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу відповів в інтерв'ю ABC щодо звернення Ірану про припинення вогню.

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«Мене це не дивує. Вони хочуть продовжувати ці фальшиві переговори — брехати, обманювати та тягнути США за собою. У нас є дуже достовірні розвідувальні дані з цього приводу».

Ізраїльський чиновник повідомив, що наразі Ізраїль не отримав жодного офіційного звернення.

«Переговори зараз ведуться між Тегераном та Вашингтоном — тим часом ми продовжуємо завдавати ударів по все більшій кількості цілей», — сказав ізраїльський чиновник.

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Адміністрація США підтвердила, що авіаносець USS Nimitz прибуде на Близький Схід, а також близько 30 літаків-заправників спрямовують до регіону. Джерело у США повідомило, що ведеться підготовка до можливої участі в ударах, якщо Трамп дасть зелене світло: «Це гармата, поставлена на сцену в першому акті. Трамп чітко сигналізує, що він не виключає військового варіанту».

Колишній заступник помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Ден Шапіро заявив, що «президент Трамп розгортає військові ресурси, необхідні для того, щоб мати можливість завдати ударів по Ірану».

Раніше «ФАТИ» розповідали, що, на думку західного експерта, атака Ізраїля позбавляє путіна ключового дипломатичного інструмента.

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