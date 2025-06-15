Атака Ізраїлю на Іран позбавляє керівника кремля володимира путіна ключового інструменту в його українській дипломатії.

«путін неодноразово намагався запхати російський вплив на Іран під ніс президента США Дональда Трампа, щоб вирішити ядерне питання в найкращих інтересах США, — каже Максиміліан Терхалле, запрошений дослідник Стенфордського університету та Кільського інституту політики безпеки, в інтерв'ю Die Welt. - Залишається незрозумілим, чи справді путін мав такий інтерес».

ВІДЕО ДНЯ

У будь-якому разі, додав аналітик, путін хотів би, щоб натомість США вважали Україну другорядним питанням.

«Це була ціна. Ізраїльський удар тепер позбавив росіян цієї свободи дій. Угода на кшталт: я вирішу іранську проблему за вас, ви зробите мені великі поступки в Україні — це не обговорюється. І це добре для Європи, добре для України», — сказав підполковник запасу.

РЕКЛАМА

Читайте також: «Ця війна стає крапкою в „миротворчих зусиллях“ Трампа і ще однією історією, в якій його кинув путін», — аналітик про удар Ізраїля по Ірану

РЕКЛАМА

258

Читайте нас у Facebook