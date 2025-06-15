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Іран готовий відмовитись від ядерної зброї: про що заявили у Тегерані
Після обмінами масштабними обстрілами між Ізраїлем та Іраном міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Ізраїль перешкоджає дипломатичному прогресу між Тегераном та Вашингтоном у питанні ядерної угоди.
Як повідомляє Аljazeera, під час зустрічі з дипломатами в Тегерані Арагчі підтвердив позицію своєї країни щодо ядерної зброї, наголосивши, що «Іран твердо переконаний не володіти ядерною зброєю». Проте він також зазначив, що країна не відмовиться від права на мирну ядерну програму.
Переговори між Іраном і США, які мали продовжитися на шостому раунді, були скасовані після початку Ізраїлем військової операції. Арагчі пояснив, що попередній раунд дискусій не привів до прийнятної угоди, але Іран був готовий запропонувати гарантії для американської сторони. За його словами, Тегеран представив свою точку зору та готовий був зробити контрпропозицію, яка могла б відкрити шлях до «всеохоплюючої угоди».
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