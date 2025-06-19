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У Прикарпатті сотні рятувальників другу добу шукають зниклу шестирічну дитину (відео)
Рятувальники, правоохоронці та волонтери знов шукають дитину, яка зникла. Пошуки тривають вже дві доби — про зникнення 6-річного хлопчика у лісі поблизу села Троїця Коломийського району стало відомо увечорі 17 червня.
Як повідомляють в ГУ ДСНС Івано-Франківщини, про зникнення дитини повідомила його мати. До пошуково-рятувальних робіт залучили обласних рятувальників, працівників поліції, лісового господарства та місцевих мешканців.
Напередодні було обстежено 178 гектарів території, в тому числі 145 гектарів лісового масиву. Додатково за допомогою чотирьох безпілотних літальних апаратів обстежено близько 240 гектарів лісових ділянок, стежок і доріг, де ймовірно могла перебувати дитина. До пошуків також залучені кінологи та водолази. Пошукові роботи не припиняються й вночі.
Станом на ранок 19 червня обстежено близько 850 гектарів місцевості, з яких 780 гектарів становить лісовий масив. За допомогою безпілотників перевірено ще 900 гектарів території. Окремі ділянки перевіряються повторно. Водолазами обстежено 9 водойм загальною площею 4805 м².
Нагадаємо, що рік тому німецькі правоохоронці розшукували дівчинку з України — про зникнення дитини повідомила мати. Того дня дівчинка не дійшла до школи. Через тиждень її тіло виявили у лісі — дівчинка була вбита.
Фото ДСНС273
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