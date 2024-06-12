Зникла в Німеччині дівчинка з України знайдена мертвою

У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня. Як пише Bild, поліція підтвердила, що тіло, знайдене в лісі неподалік Дебельна (Саксонія) у вівторок, належить дівчинці.

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«Це сумна впевненість. Загибла — зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її сім'ї», — заявив комісар поліції Карстен Каемпф.

За даними поліції, тіло дитини було виявлено у вівторок далеко від лісових стежок, у підліску на непрохідній місцевості, приблизно за 2,5 кілометри від будинку її батьків.

У поліції зазначили, що Валерія стала жертвою злочину, і розслідування вбивства продовжується.

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«Наразі наше розслідування зосереджено на колі спілкування сім'ї», — сказала Інгрід Бургхарт, представник прокуратури.

Водночас вона додала, що підозрюваних немає, арешти поки що не здійснено.

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Вона також додала, що після розслідування та розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.

Валерія жила у Німеччині з матір'ю з 2022 року. Останній раз дев'ятирічну дівчинку бачили минулого тижня, коли вона прямувала до школи в Дебельні (Саксонія). Але вона туди так і не приїхала.

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Однокласник Валерії стверджує, що бачив дівчинку перед школою у день її зникнення близько 9:20. Вона, мабуть, на когось там чекала.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Німеччині було вбито двох українських спортсменів.

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