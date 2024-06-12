Зникла в Німеччині дівчинка з України знайдена мертвою
У Німеччині знайшли мертвою 9-річну українську дівчинку Валерію, яка зникла безвісти 3 червня. Як пише Bild, поліція підтвердила, що тіло, знайдене в лісі неподалік Дебельна (Саксонія) у вівторок, належить дівчинці.
«Це сумна впевненість. Загибла — зникла дев'ятирічна Валерія. Ми висловлюємо найглибші співчуття її сім'ї», — заявив комісар поліції Карстен Каемпф.
За даними поліції, тіло дитини було виявлено у вівторок далеко від лісових стежок, у підліску на непрохідній місцевості, приблизно за 2,5 кілометри від будинку її батьків.
У поліції зазначили, що Валерія стала жертвою злочину, і розслідування вбивства продовжується.
«Наразі наше розслідування зосереджено на колі спілкування сім'ї», — сказала Інгрід Бургхарт, представник прокуратури.
Водночас вона додала, що підозрюваних немає, арешти поки що не здійснено.
Вона також додала, що після розслідування та розтину немає жодних ознак того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину.
Валерія жила у Німеччині з матір'ю з 2022 року. Останній раз дев'ятирічну дівчинку бачили минулого тижня, коли вона прямувала до школи в Дебельні (Саксонія). Але вона туди так і не приїхала.
Однокласник Валерії стверджує, що бачив дівчинку перед школою у день її зникнення близько 9:20. Вона, мабуть, на когось там чекала.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Німеччині було вбито двох українських спортсменів.951
Читайте нас у Facebook