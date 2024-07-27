Шукали тиждень: на Львівщині врятували 11-річну дівчинку з прикордонного міста

В суботу, 27 липня, на сьомий день пошукових робіт рятувальники Львівщини віднайшли дівчинку 2013 року, яка зникла за невідомих обставин ще 20 липня.

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Про це інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області.

Зазначається, що до пошукових робіт щодня залучалась рятувальники, комунальні служби, поліція та місцеві мешканці. І нарешті дівчинку таки вдалось знайти. Живою. Знайшли дівчинку в лісі непритомною неподалік с. Річки Львівського району і передали медикам для подальшого огляду.

Як розповіли у поліції Львівської області, до розшуку було залучено більше 600 осіб: поліцейські, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини.

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Учасники операції прочісували лісові масиви, обстежували водойми, опитували очевидців та встановлювали ймовірний маршрут руху дівчинки, вивчаючи записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина». Були задіяні гвинтокрили та квадрокоптери.

«Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію. Врятувати її стало можливим лише завдяки нашій спільній роботі», — зазначив очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

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За словами медиків, дівчинка дуже виснажена, проте загрози життю немає.

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Як повідомляли місцеві ЗМІ, 20 липня мати 11-річної дівчинки Соломії Веклич повідомила, що її донька вийшла з дому і не повернулась.

Дівчинка не розмовляє, але чує.

Нагадаємо, що у червні вже в Кривому Розі жінка позбавила життя свою 10-річну доньку, а потім заявила про її зникнення.

Фото ДСНС

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