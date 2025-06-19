- 00:36 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 19.06 22:28 Секрети ароматів, які стимулюють витрачати гроші: зверніть увагу на нюанси
- 19.06 22:01 Сирний пиріг з черешнею: легкий десерт готується за півгодини
- 19.06 21:31 Кеті Перрі викликала занепокоєння шанувальників відсутністю обручки
- 19.06 21:02 Найкраща спеція для мозку: яка трава може суттєво покращити пам’ять
- 19.06 20:59 Семирічну дівчинку, яка зникла в Одесі, знайшли вбитою
- 19.06 20:38 Ціни на нафту та хвиля мігрантів: Пелюховський про кризу у разі війни на Близькому Сході
- 19.06 20:35 Близько місяця у шпиталі боролись за його життя: на Вінниччині поховали 22-річного розвідника, якого важко поранили на Курщині
- 19.06 20:08 Кукурудзяний мус з двома видами сиру — можна тим, хто на дієті
- 19.06 19:59 «Тихий план «Б» від влади? Що пишуть ЗМІ про кандидата в очільники БЕБ Цивінського
- 19.06 19:43 У рф знайшли застосування новій зброї з КНДР: експерт розповів, чому вона може стати дуже небезпечною
- 19.06 19:16 Рве на шматки: популярна співачка вразила зміною
Знову невдача: чергова ракета Маска вибухнула у прямому ефірі (відео)
Американському мільярдеру Ілону Маску знову не пощастило з випробуванням ракети Starship — нинішнє, як і одне із попередніх у березні цього року, закінчилося потужним вибухом. Щоправда, цього разу ракета не злітала — випробування були статичними.
Величезний вогненний вал, спричинений вибухом Starship 36 на випробувальному полігоні Starbase, можна було побачити під час прямої трансляції NASA.
У SpaceX із цього приводу заявили, що «Starship, який готується до десятого льотного випробування, зіткнувся із серйозною аномалією на випробувальному стенді на Starbase». Стверджується, що «зона безпеки навколо майданчика підтримувалася протягом усієї операції, і весь персонал перебував у безпеці».
Водночас людей з прилеглих населених пунктів закликали не наближатися до зони проведення льотних випробувань, поки «тривають операції із забезпечення безпеки».
Нагадаємо, що нещодавно власник компанії, мільярдер Ілон Маск, який протягом кількох місяців співпрацював з адміністрацією Трампа, посварився з 47-м президентом США, заявив, що йде з посади голови Департаменту ефективності уряду (ДОГІ) і знову зосередить свою увагу на бізнесі. Втім, після публікації кількох сенсаційних постів у соцмережах, зокрема про те, що Трамп має відношення до «списків Епштейна», звинуваченого в педофілії, йому довелося виправдовуватися за свої слова.
Фото — скріншот136
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня