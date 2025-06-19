41.28 / 41.90 47.63 / 48.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Знову невдача: чергова ракета Маска вибухнула у прямому ефірі (відео)

11:11 19 червня 2025
Starship вибухнув на полігоні. Фото&nbsp;— скріншот

Американському мільярдеру Ілону Маску знову не пощастило з випробуванням ракети Starship — нинішнє, як і одне із попередніх у березні цього року, закінчилося потужним вибухом. Щоправда, цього разу ракета не злітала — випробування були статичними.

Величезний вогненний вал, спричинений вибухом Starship 36 на випробувальному полігоні Starbase, можна було побачити під час прямої трансляції NASA.

У SpaceX із цього приводу заявили, що «Starship, який готується до десятого льотного випробування, зіткнувся із серйозною аномалією на випробувальному стенді на Starbase». Стверджується, що «зона безпеки навколо майданчика підтримувалася протягом усієї операції, і весь персонал перебував у безпеці».

РЕКЛАМА

Водночас людей з прилеглих населених пунктів закликали не наближатися до зони проведення льотних випробувань, поки «тривають операції із забезпечення безпеки».

Нагадаємо, що нещодавно власник компанії, мільярдер Ілон Маск, який протягом кількох місяців співпрацював з адміністрацією Трампа, посварився з 47-м президентом США, заявив, що йде з посади голови Департаменту ефективності уряду (ДОГІ) і знову зосередить свою увагу на бізнесі. Втім, після публікації кількох сенсаційних постів у соцмережах, зокрема про те, що Трамп має відношення до «списків Епштейна», звинуваченого в педофілії, йому довелося виправдовуватися за свої слова.

Фото — скріншот

РЕКЛАМА

136

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсіонери, що працюють, отримають пенсію після перерахунку в червні. Фото Pixabay

Працюючі пенсіонери можуть отримати перерахунок пенсії: як це зробити

Таро-прогноз на 20 червня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Скорпіонам — «Сонце» та радість, Дівам — «Трійка Жезлів» та плани на майбутнє: Таро-прогноз на 20 червня

Лаванда. Фото Ольги Сметанської, «ФАКТИ»

Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються

Магура у морі

Хрест на планах путіна висадити десант біля Одеси: окупанти наразі не мають, що протиставити українським «вовчим зграям»

Наступний матеріал
Новини партнерів