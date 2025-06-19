Знову невдача: чергова ракета Маска вибухнула у прямому ефірі (відео)

Американському мільярдеру Ілону Маску знову не пощастило з випробуванням ракети Starship — нинішнє, як і одне із попередніх у березні цього року, закінчилося потужним вибухом. Щоправда, цього разу ракета не злітала — випробування були статичними.

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Величезний вогненний вал, спричинений вибухом Starship 36 на випробувальному полігоні Starbase, можна було побачити під час прямої трансляції NASA.

У SpaceX із цього приводу заявили, що «Starship, який готується до десятого льотного випробування, зіткнувся із серйозною аномалією на випробувальному стенді на Starbase». Стверджується, що «зона безпеки навколо майданчика підтримувалася протягом усієї операції, і весь персонал перебував у безпеці».

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Водночас людей з прилеглих населених пунктів закликали не наближатися до зони проведення льотних випробувань, поки «тривають операції із забезпечення безпеки».

Нагадаємо, що нещодавно власник компанії, мільярдер Ілон Маск, який протягом кількох місяців співпрацював з адміністрацією Трампа, посварився з 47-м президентом США, заявив, що йде з посади голови Департаменту ефективності уряду (ДОГІ) і знову зосередить свою увагу на бізнесі. Втім, після публікації кількох сенсаційних постів у соцмережах, зокрема про те, що Трамп має відношення до «списків Епштейна», звинуваченого в педофілії, йому довелося виправдовуватися за свої слова.

Фото — скріншот

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