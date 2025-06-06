- 15:20 Те, що сталося в росії, може статися і в США, і будь-де інде — ЗМІ
- 15:11 Де сьогодні безкоштовно дивитися онлайн Україна U21 — Іспанія U21: розклад трансляцій останнього спарингу перед Євро-2025
- 15:02 Від любові до ненависті: Маск звинуватив Трампа у зв’язках з педофілом Епштейном, а той пригрозив йому санкціями
- 15:00 Продовження допомоги США Україні має вирішальне значення, — заступник голови комітету Сенату з розвідки
- 14:55 Очистить до блиску ванну та унітаз: як самому приготувати копійчаний, але дуже ефективний засіб для чищення
- 14:31 Гра на виживання: українські зірки відреагували на жахливу атаку росії по Україні
- 14:22 США відмовляються підтримувати майбутні «сили безпеки» в Україні — ЗМІ
- 14:10 Компанії Порошенка зробили майже неможливою купівлю землі українцями, — Олещук
- 13:54 Деякі послуги мобільного оператора lifecell стануть дорожчими: за що доведеться платити більше з 11 червня
- 13:51 Окупувати всю Україну на схід від Дніпра і відрізати країну від Чорного моря: що заявили в Офісі президента про плани путіна
- 13:23 Наводили удари по Дніпру: СБУ затримала двох агентів ворога
- 13:21 Служити зможуть і 60-річні: ВР на півдорозі до дозволу брати на контракт вікових українців
Від любові до ненависті: Маск звинуватив Трампа у зв’язках з педофілом Епштейном, а той пригрозив йому санкціями
Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском набирає обертів. На сторінці в соцмережі Х Маск нещодавно повідомив, що його рішення припинити роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE), який займався скороченням державних витрат, пов’язане із закінченням запланованого терміну перебування на посаді.
У соцмережах вони з Трампом обмінялися гострими звинуваченнями, що вплинуло на фінансові ринки, а також призвело до найбільших втрат Маском своїх статків, повідомляє Boomberg.
Все почалося з критики Маском нового податкового законопроєкту Трампа, який він назвав «огидною гидотою». У відповідь президент США заявив, що Маск «вичерпав себе» та пригрозив припинити державні субсидії для його компаній. Мільярдер прокоментував це так: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б палату представників, а республіканці були б 51−49 у Сенаті. Яка невдячність.»
«Невдячний» президент США відреагував дописом про Маска: «Він просто збожеволів! Я попросив його піти з уряду, і він не може з цим змиритися.»
Маск не залишився осторонь і зробив сенсаційну заяву в соцмережі Х: «Час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, DJT!»
Ця заява викликала шквал реакцій у соцмережах. Відомо, що Епштейна звинувачували в педофілії. Він був засуджений за створення глобальної мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх, послугами якої користувались багато відомих постатей. Епштейн загадково помер в тюрмі.
Дехто підтримав Маска, інші ж звинуватили його у спробі дискредитації президента без доказів.
Ілон не зупинявся і попредив: «У світлі заяви президента про анулювання моїх державних контрактів, SpaceX негайно почне висновок з експлуатації свого космічного корабля Dragon.»
Під час публічної сварки президента США з одним із основних донорів його передвибочою кампані акції Tesla стрімко почали падати — лише за один день вони втратили 15% вартості.
За данними видання Politico, Білий дім намагається помирити Маска і Трампа.
Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на вибори президента Дональда Трампа та інших кандидатів-республіканців.
Термін його статусу спеціального державного службовця закінчився наприкінці травня. На початку своєї роботи Маск, зокрема, вимагав від федеральних працівників щотижневих звітів, а тим, хто відмовлявся це робити, погрожували звільненням. Втім, ця іниціатива стикнулася свого часу з серйозним спротивом.
Фото з відкритих джерел52
Читайте нас у Facebook
Левам — «Двійка жезлів» та важливий вибір, Козорогам — «Місяць» та сумніви: Таро-прогноз на 6 червня