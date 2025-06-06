Від любові до ненависті: Маск звинуватив Трампа у зв’язках з педофілом Епштейном, а той пригрозив йому санкціями

Конфлікт між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском набирає обертів. На сторінці в соцмережі Х Маск нещодавно повідомив, що його рішення припинити роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE), який займався скороченням державних витрат, пов’язане із закінченням запланованого терміну перебування на посаді.

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У соцмережах вони з Трампом обмінялися гострими звинуваченнями, що вплинуло на фінансові ринки, а також призвело до найбільших втрат Маском своїх статків, повідомляє Boomberg.

Все почалося з критики Маском нового податкового законопроєкту Трампа, який він назвав «огидною гидотою». У відповідь президент США заявив, що Маск «вичерпав себе» та пригрозив припинити державні субсидії для його компаній. Мільярдер прокоментував це так: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б палату представників, а республіканці були б 51−49 у Сенаті. Яка невдячність.»

«Невдячний» президент США відреагував дописом про Маска: «Він просто збожеволів! Я попросив його піти з уряду, і він не може з цим змиритися.»

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Маск не залишився осторонь і зробив сенсаційну заяву в соцмережі Х: «Час скинути справді велику бомбу. Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому їх не оприлюднили. Гарного дня, DJT!»

Ця заява викликала шквал реакцій у соцмережах. Відомо, що Епштейна звинувачували в педофілії. Він був засуджений за створення глобальної мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх, послугами якої користувались багато відомих постатей. Епштейн загадково помер в тюрмі.

Дехто підтримав Маска, інші ж звинуватили його у спробі дискредитації президента без доказів.

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Ілон не зупинявся і попредив: «У світлі заяви президента про анулювання моїх державних контрактів, SpaceX негайно почне висновок з експлуатації свого космічного корабля Dragon.»

Під час публічної сварки президента США з одним із основних донорів його передвибочою кампані акції Tesla стрімко почали падати — лише за один день вони втратили 15% вартості.

За данними видання Politico, Білий дім намагається помирити Маска і Трампа.

Нагадаємо, що мільярдер Ілон Маск витратив щонайменше 288 мільйонів доларів на вибори президента Дональда Трампа та інших кандидатів-республіканців.

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Термін його статусу спеціального державного службовця закінчився наприкінці травня. На початку своєї роботи Маск, зокрема, вимагав від федеральних працівників щотижневих звітів, а тим, хто відмовлявся це робити, погрожували звільненням. Втім, ця іниціатива стикнулася свого часу з серйозним спротивом.

Фото з відкритих джерел

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