У Маска ще один провал — Starship знову вибухнув на зльоті (відео)

Американському мільярдеру Ілону Маску знову не щастить. Його компанія SpaceX провела ще одне невдале випробування своєї найбільшої ракети Starship, пише Bloomberg.

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Так, за кілька хвилин після старту в четвер з півдня Техасу дві частини ракети розділилися, як і планувалося. Потім надважкий прискорювач повернувся на землю, де його в повітрі спіймали так звані «гігантські механічні руки» пускової вежі. А корабель Starship приблизно через вісім хвилин після початку польоту втратив стабільність, двигуни припинили роботу, а зв’язок з апаратом урвався незадовго до його руйнування.

Згодом компанія опублікувала заяву на соцмережі X, в якій йшлося про те, що корабель Starship розвалився, і що компанія працює з представниками служби безпеки. Далі Командний центр системи управління повітряним рухом Федерального управління цивільної авіації (FAA) випустив автоматичне попередження, повідомивши операторів про уламки, що падають.

Агентство також запровадило заборону на вильоти («ground stop») в деяких аеропортах Флориди через космічне сміття, яку пізніше було знято.

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Як писали «ФАКТИ», вперше приватна космічна компанія Ілона Маска провела випробування надважкого корабля Starship у квітні 2023 року. Вони були невдалими. Другі випробування, які пройшли у листопаді того ж року, також пішли не за планомі закінчилися невдачею.

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