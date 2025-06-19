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Українського чемпіона Європи та віцечемпіона світу з плавання важко поранено на фронті (фото)
Знаменитий український плавець, чемпіон Європи та віцечемпіон світу 43-річний Ігор Червінський отримав тяжкі поранення ніг у боях із російськими окупантами, повідомляє Федерація плавання України.
«Ігор Червінський — заслужений майстер спорту України з плавання, під час виконання бойового завдання на фронті отримав важке поранення. Ігор — не тільки легенда українського спорту, а й справжній герой, який став на захист нашої країни в найскладніший час. Сьогодні він потребує нашої підтримки у боротьбі за життя та одужання. Просимо усіх, хто має можливість, приєднатися до збору коштів на лікування та реабілітацію», — заявили у федерації.
Учасник чотирьох Олімпійських ігор Червінський перед повномасштабним вторгненням працював дитячим тренером у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійського резерву «Спартак» у рідному Харкові. Згодом він пішов захищати рідну землю зі зброєю в руках.
Наприкінці 1990-х — початку 2000-х Ігор Червінський був одним із найкращих плавців світу на середні та довгі дистанції. Він — володар повного комплекту нагород чемпіонатів Європи у плаванні на 1500 метрів, срібний (1500 м) та бронзовий (800 м) призер світової першості, а також тріумфатор Всесвітньої універсіади. У колекції нагород знаменитого спортсмена також «золото» та «бронза» чемпіонатів Європи на короткій воді та «срібло» чемпіонату світу. Крім того, харків'янин — володар шести рекордів України на дистанціях 800 та 1500 метрів вільним стилем та в естафетному плаванні у 25- та 50-метрових басейнах.
Додамо, що Ігор Червінський закінчив Харківське державне вище училище фізичної культури № 1 та юридичну академію імені Ярослава Мудрого. До речі, після двох років бойових дій, у свої 42, плавець став чемпіоном України на дистанції 5000 метрів у 50-метровому басейні.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що титулованого ексхокеїста «Сокола» та збірної України важко поранено на фронті.
Фото Instagram, Федерації легкої атлетики України471
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