Титулованого ексхокеїста збірної України важко поранено на війні (фото)

Знаменитий ексхокеїст київського «Сокола» та збірної України 50-річний Олександр Матвійчук, який бореться з російськими окупантами з 2022 року, отримав тяжкі поранення під час виконання бойового завдання фронті і перебуває у важкому стані у медикаментозному сні в лікарні імені Мечникова у Дніпрі, повідомляє столичний клуб на своїй сторінці у Facebook.

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П'ятиразовий чемпіон України та володар Кубка країни у складі «Сокола» Матвійчук (496 матчів, 130 шайб, 160 передач) разом із трьома побратимами потрапив у ворожу засідку, де в них стріляли впритул. Українські військові залишилися живими, проте перебувають у тяжкому стані.

Зокрема, старший сержант Матвійчук, який неодноразово нагороджувався Штабом ГУР МО, отримав вогнепальне кульове поранення обличчя з повною втратою хрящів носа та численними переломами кісток носа, верхньої щелепи, стінок гайморових пазух з обох боків, осередків решітчастого лабіринта, твердого неба, осколкове наскрізне поранення лівого плеча з масивною втратою м'яких тканин, вогнепальне сліпе осколкове поранення правої стопи, а також закриту черепно-мозкову травму.

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Примітно, що в роки своєї кар'єри Матвійчук виступав за низку російських клубів — зокрема, захищав кольори «Металурга» (Новокузнецк), московського ЦСКА, пітерського СКА, «Молота-Прикам'є» (Перм) та московських «Крильєв Совєтов».

У складі збірної України Матвійчук у 2000 — 2010 роках зіграв 134 матчі, закинув 26 шайб, віддав 35 передач. Після завершення кар'єри форвард тренував дитячі команди «Богуславських Шершнів» та рідного «Сокола».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що першого тренера українського чемпіона світу з боксу Віктора Постола важко поранено на фронті.

Фото ХК «Сокіл», Facebook

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