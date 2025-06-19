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500 мільйонів євро на день: доходи рф від енергоносіїв за час війни впали вдвічі
Фінансовий стан країни-агресора постійно погіршується внаслідок накладених на неї санкцій. Під найсильнішим ударом опинилося основне джерело доходів — експорт енергоносіїв, який за час повномасштабного вторгнення росії в Україну впав удвічі. Про це йдеться у звіті Центру дослідження енергетики та чистого повітря (CREA), за даними якого за період з травня 2024-го по травень 2025 року експортні надходження рф від нафти, газу, нафтопродуктів та вугілля зменшилися на 19%. Якщо ж брати період із початку повномасштабної війни, то майже вдвічі.
На сьогодні, за даними аналітиків CREA, експортні надходження росії від енергоносіїв формуються з:
176 млн євро на день — доходи від експорту сирої нафти морем (на 8% менше, ніж у квітні 2025-го, і на 22% менше, ніж у травні 2024-го);
59 млн євро — прокачування нафти трубопроводом;
101 млн євро — експорт природного газу;
101 млн євро — експорт нафтопродуктів;
74 млн євро — експорт вугілля, який зріс на 18%.
Окрім санкцій, на падіння доходів серйозно вплинуло зниження цін на російську нафту марки Urals — з 70 доларів за барель у 2022-му році до 57 доларів навесні. Водночас обходити санкції росії допомагають країни, які купують енергоносії, такі як:
Китай — 5,7 млрд євро на місяць, переважно нафта;
Індія — 4,2 млрд євро;
Туреччина — 1,8 млрд євро, з яких 1,1 млрд — нафтопродукти.
Тим часом, як повідомляли «ФАКТИ», через військовий конфлікт між Ізраїлем та Іраном, що почався, світові ціни на нафту різко пішли вгору, та ж Urals з 60 доларів за барель на початку червня злетіла до 71 долара на 18 червня, що збільшить доходи росії.
Фото Pixabay83
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