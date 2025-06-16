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Світ

Ескалація на Близькому Сході може збільшити доходи росії від продажу нафти, — аналітики

16:23 16 червня 2025
Видобуток нафти у росії

Конфлікт на Близькому Сході може мати позитивні наслідки для росії. Таку оцінку надають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно зі звітом, конфлікт може збільшити доходи росії від продажу нафти, що дозволить країні підтримувати свою агресію проти України.

Аналітики зазначають, що ф'ючерси на сиру нафту Brent зросли більш ніж на 5 відсотків до 74,47 долара за барель після ескалації між Ізраїлем та Іраном. За даними ISW, доходи рф від продажу нафти і газу минулого року становили близько 30 відсотків від загальних доходів країни.

«росія може використати раптове підвищення цін на нафту для вирішення економічних проблем і фінансування затяжної війни в Україні, якщо ціни на нафту залишатимуться високими (наприклад, вище 60 доларів за барель)», — йдеться у звіті.

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Президент володимир путін раніше висловлював стурбованість падінням цін на нафту та припускав, що вони можуть призвести до дестабілізації російської економіки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що атака Ізраїлю позбавляє путіна ключового дипломатичного інструмента.

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