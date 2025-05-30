Санкції «не працюють»: у росії видатки зростають втричі швидше, ніж очікувалось, а грошей може вистачити ще на 15 місяців

Після ухвалення чергового пакету санкцій проти рф з боку ЄС економічна ситуація в країні-агресорці продовжує стрімко погіршуватися. Так, видатки державного бюджету на 2025-й рік зростають приблизно втричі швидше за план, тож окупантам доведеться брати гроші із запасів, причому до кінця року збитки можуть зрости ще більше.

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Про це повідомляє The Moscow Times, за даними якого через зростання видатків прогноз щодо дефіциту бюджету у 2025-му році зріс до 3,8 трлн рос. руб. (близько 48 млрд дол.) або 1,7% ВВП. Це при тому, що російська влада розраховувала скоротити бюджетний дефіцит до 1,17 трлн руб. (15 млрд дол.) або 0,5% ВВП.

Передумовами для погіршення ситуації стали:

політика «зміцнення» рубля, що змусило витрачати долари на зростання курсу національної валюти та зниження валютної виручки експортерів, коли при продажу доларів вони отримували менше рублів, ніж могли б при іншому курсі;

низька ціна на російську нафту марки Urals (наразі 58,6 доларів за барель) з прогнозом зниження протягом року до $ 56 за барель із закладеною в бюджет $ 69,7.

З початку року фактична ціна нафти була нижчою за закладену в бюджет, а разом із міцнішим рублем це, за розрахунками Мінфіну росії, призведе до скорочення нафтогазових доходів майже на чверть від плану — на 2,6 трлн руб.

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Результатом зміцнення рубля та падіння цін на нафту і став зростаючий дефіцит держбюджету рф на 2025-й рік. Так, у січні-квітні видатки виявилися вищими за доходи на 3,23 трлн руб. (41 млрд дол.) або 1,5% ВВП, утричі перевищивши закладений у законі про бюджет плановий дефіцит і майже зрівнявшись із новими річними оцінками. Іншими словами, за 4 місяці казна рф вже витратила ту суму, якою планували покрити річну нестачу коштів, а отже, нестача коштів може виявитися втричі вищою за план.

Вирішувати цю проблему в країні-агресорі планують за рахунок коштів Фонду національного добробуту, який на квітень 2025 року становить 11,8 трлн руб. (151 млрд дол.). З урахуванням щомісячного дефіциту у 2025-му році в 10 млрд дол. (41 млрд за підсумками січня-квітня), Фонду національного добробуту може вистачити приблизно на 15 місяців.

Як писали раніше «ФАКТИ», у росії падає експорт, щоправда, витрати на імпорт приблизно в 1,5 рази нижчі, що робить зовнішню торгівлю країни-агресора в цілому вигідною для неї.

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