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Санкції «не працюють»: у росії видатки зростають втричі швидше, ніж очікувалось, а грошей може вистачити ще на 15 місяців
Після ухвалення чергового пакету санкцій проти рф з боку ЄС економічна ситуація в країні-агресорці продовжує стрімко погіршуватися. Так, видатки державного бюджету на 2025-й рік зростають приблизно втричі швидше за план, тож окупантам доведеться брати гроші із запасів, причому до кінця року збитки можуть зрости ще більше.
Про це повідомляє The Moscow Times, за даними якого через зростання видатків прогноз щодо дефіциту бюджету у 2025-му році зріс до 3,8 трлн рос. руб. (близько 48 млрд дол.) або 1,7% ВВП. Це при тому, що російська влада розраховувала скоротити бюджетний дефіцит до 1,17 трлн руб. (15 млрд дол.) або 0,5% ВВП.
Передумовами для погіршення ситуації стали:
- політика «зміцнення» рубля, що змусило витрачати долари на зростання курсу національної валюти та зниження валютної виручки експортерів, коли при продажу доларів вони отримували менше рублів, ніж могли б при іншому курсі;
- низька ціна на російську нафту марки Urals (наразі 58,6 доларів за барель) з прогнозом зниження протягом року до $ 56 за барель із закладеною в бюджет $ 69,7.
З початку року фактична ціна нафти була нижчою за закладену в бюджет, а разом із міцнішим рублем це, за розрахунками Мінфіну росії, призведе до скорочення нафтогазових доходів майже на чверть від плану — на 2,6 трлн руб.
Результатом зміцнення рубля та падіння цін на нафту і став зростаючий дефіцит держбюджету рф на 2025-й рік. Так, у січні-квітні видатки виявилися вищими за доходи на 3,23 трлн руб. (41 млрд дол.) або 1,5% ВВП, утричі перевищивши закладений у законі про бюджет плановий дефіцит і майже зрівнявшись із новими річними оцінками. Іншими словами, за 4 місяці казна рф вже витратила ту суму, якою планували покрити річну нестачу коштів, а отже, нестача коштів може виявитися втричі вищою за план.
Вирішувати цю проблему в країні-агресорі планують за рахунок коштів Фонду національного добробуту, який на квітень 2025 року становить 11,8 трлн руб. (151 млрд дол.). З урахуванням щомісячного дефіциту у 2025-му році в 10 млрд дол. (41 млрд за підсумками січня-квітня), Фонду національного добробуту може вистачити приблизно на 15 місяців.
Як писали раніше «ФАКТИ», у росії падає експорт, щоправда, витрати на імпорт приблизно в 1,5 рази нижчі, що робить зовнішню торгівлю країни-агресора в цілому вигідною для неї.84
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