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Політика

Нардеп Мезенцева вперше стала мамою

17:55 19 червня 2025
Народний депутат Марія Мезенцева народила сина&nbsp;— Фото: Instagram Мезенцевої

35-річна народна депутатка Марія Мезенцева стала мамою. Вона народила сина. Це її перша дитина. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook.

«В колеги Марії Мезенцевоі народився син. Щиро вітаємо! Щасливої долі малюку!» — написала вона.

Як писали «ФАКТИ», минулого року нардепка від фракції «Слуга народу» Марія Мезенцева вийшла заміж. ЇЇ чоловіком став депутат Київради Юрій Федоренко. Він є капітаном ЗСУ, командиром батальйону ударних безпілотників «АХІЛЛЕС» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка. Тоді Марія опублікувала серію фотографій у своєму Instagram-акаунті. Весілля зіграли в дзеркальну дату — 24 квітня 2024 року.

Пара розписалася у Києві з допомогою сервісу «Готово». Подружжя тримало свої відносини в секреті — до цього ніхто не знав, що вони зустрічалися.

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Зазначимо, що Мезенцева є багаторазовою чемпіонкою України із сучасних танців, володаркою нагороди «Обдаровані діти Харківщини».

Нагадаємо також, що у 2023 році батьками стали народні депутати України Ярослав Железняк та Ольга Коваль.

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