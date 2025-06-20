Кар’єра в ритейлі: як ЕКО МАРКЕТ перетворює першу роботу на професійний шлях

«Підробіток на літо», «тимчасова історія», «робота, аби перечекати» — ці слова часто супроводжують перше знайомство з ритейлом. Магазин — як перша сходинка або короткостроковий вибір. Але чи справді так відбувається?

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У мережі супермаркетів ЕКО МАРКЕТ переконані: робота в магазині — це не про «тимчасово», а про «надовго» та «із сенсом».

Компанія, яка вже понад 20 років на ринку, сьогодні доводить: у ритейлі можна не просто працювати, а й будувати повноцінну кар’єру. І за кожною позицією — не лише функція, а й справжня історія.

Від касира до керівника в центральному офісі

Середній стаж роботи в мережі — понад 4 роки, зазначають в ЕКО МАРКЕТ. Але є працівники, які працюють набагато довше.

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Одна з таких — Наталя Русакова, яка ще у далекому 2006 році вперше одягла форму касира ЕКО МАРКЕТ. Вже за рік вона стала старшою касиркою, а ще за кілька місяців — заступницею директора магазину.

Згодом її кар’єра перейшла у площину фінансового обліку: понад 12 років Наталя працювала бухгалтеркою центральної каси. Сьогодні вона — заступниця начальника відділу «Центральна каса». І продовжує будувати свою кар’єру вже у центральному офісі компанії, залишаючись тією, хто розуміє ритейл зсередини й буквально з першої каси, розуміючи всі питання працівників «у полях».

Від електромонтажника до начальника управління, який керує 41 підлеглим

Валерій Радзієвський прийшов у ЕКО МАРКЕТ у 2006 році без великого досвіду, проте з технічною освітою та бажанням працювати руками. Починав електромонтажником силових мереж — фактично з базового рівня, однак уже за три роки став інженером-електриком, а ще за рік — начальником відділу. У 2011-му очолив енергетичний напрям компанії, ставши головним енергетиком.

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Нині Валерій керує управлінням експлуатації, де під його відповідальністю понад 40 співробітників і стабільна робота енергетичної інфраструктури всієї мережі. Технічна грамотність, здатність розв’язувати складні завдання на практиці та вміння налагодити процеси — усе це сформувало його професійний авторитет у компанії.

Від директора магазину до стратегічного управління

Ще одна працівниця ЕКО МАРКЕТ — Ольга Фощій — прийшла в компанію у 2010 році на посаду директорки магазину. Через п’ять років її призначили територіальною директоркою, відповідальною за кілька супермаркетів. У 2016-му вона стала регіональною директоркою, а вже з 2019 року працювала на рівні центрального офісу як заступниця директора операційного департаменту з контролю управління.

Сьогодні Ольга Фощій очолює напрям власного виробництва — це стратегічний рівень управління, який потребує не лише досвіду, а й глибокого розуміння споживчих очікувань і бізнесу.

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Отже, коли в компанії говорять про «власні кадри», то мають на увазі не просто людей, які роками не змінюють місце роботи. Йдеться про тих, хто бере на себе відповідальність, зростає професійно, передає знання колегам і стає наставником для нових поколінь співробітників.

Історії працівників ЕКО МАРКЕТ наочно демонструють, що робота в ритейлі — це не просто підробіток чи тимчасовий етап. Це місце, де є можливість працювати як молодим, так і досвідченим фахівцям, а головне — будувати кар’єру, яка справді вражає.



ЕКО МАРКЕТ — одна з провідних українських мереж супермаркетів, що об’єднує 81 діючий магазин у різних регіонах країни. Магазини присутні як у великих містах, так і в регіональних центрах, забезпечуючи стабільний доступ до якісних товарів для мільйонів українців. З моменту заснування компанія орієнтується на чесну цінову політику, відповідальне партнерство та постійне вдосконалення клієнтського досвіду. ЕКО МАРКЕТ — це понад 2500 співробітників, які щодня працюють над тим, щоб кожен клієнт отримував найкраще.

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