Енергоефективність та безпека продуктів: як «ЕКО МАРКЕТ» готується до літньої спеки

Літній сезон ставить перед українськими супермаркетами серйозні виклики: спекотна погода, перепади температур, можливі відключення електроенергії та підвищені вимоги до умов зберігання продуктів. В умовах зростання вартості електроенергії та високої конкуренції, торгові мережі змушені шукати інноваційні рішення для забезпечення стабільної роботи.

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Один з багаторічних лідерів ритейлу України «ЕКО МАРКЕТ» вже завершує масштабну підготовку до літнього сезону 2025 року, зосереджуючись на енергоефективності та безперебійній роботі своїх магазинів. Компанія впроваджує комплексний підхід, що охоплює автономне енергозабезпечення, модернізацію холодильного обладнання та оптимізацію логістичних процесів.

За словами Дениса Погорєлова, заступника генерального директора з управління торговельною мережею «ЕКО МАРКЕТ», всі магазини мережі обладнані автономними генераторами, що гарантуватиме їх роботу навіть за умов можливих відключень електроенергії.

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«Наша мета — забезпечити стабільну роботу магазинів і збереження якості продуктів за будь-яких умов. Генератори дозволять нам працювати без перебоїв, що особливо важливо для зберігання швидкопсувних товарів у літню спеку», — зазначив Погорєлов.

Компанія також повідомляє про значні успіхи в реалізації програми енергозбереження. За підсумками минулого року, завдяки впровадженню нових технологій, мережа скоротила витрати на електроенергію на 4,5 млн кВт. Серед ключових інновацій — заміна холодильних агрегатів на більш економічні, повний перехід на LED-освітлення та встановлення індукційних печей. Усі ці заходи безпосередньо також вплинули на зменшення вуглецевого сліду, оскільки знизили споживання енергії, а отже, і обсяг викидів СО2, пов’язаних з її виробництвом.

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Окрім цього, «ЕКО МАРКЕТ» щомісяця проводить перевірки холодильних установок, що дозволяє запобігати поломкам та забезпечувати безперебійну роботу навіть за високих температур.

У компанії наголошують: для забезпечення свіжості продуктів планують збільшити частоту постачань швидкопсувних товарів протягом літніх місяців. Транспортування здійснюється спеціалізованими автомобілями з необхідними температурними режимами, а складський комплекс у Мартусівці, обладнаний сучасними системами контролю температури, забезпечує оптимальні умови зберігання продукції.

На 2025 рік компанія заявила про плани подальшої модернізації холодильного обладнання та розвитку системи енергомоніторингу, яка дозволить у реальному часі контролювати енергоспоживання на кожному об'єкті.

«Літній сезон ставить перед нами особливі виклики — від підвищеного навантаження на обладнання до необхідності забезпечувати комфортні умови для покупців. Наші інвестиції в енергоефективність та технічну готовність дозволяють нам впевнено дивитися в майбутнє та гарантувати високий рівень обслуговування», — підсумував представник «ЕКО МАРКЕТ».

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Нагадаємо, що мережа «ЕКО МАРКЕТ» є одним з лідерів українського ринку роздрібної торгівлі та послідовно впроваджує інноваційні рішення, спрямовані на підвищення якості обслуговування.

Раніше повідомлялося, що «завдяки» теплій погоді може подорожчати один важливий продукт.

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