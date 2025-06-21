- 20:08 Фаршировані гриби в духовці: пікантний та вишуканий перекус
- 19:54 Скорпіонам — «Імператриця», Дівам — «Дев'ятка Кубків», а Левам — «Верховна Жриця»: Таро-прогноз та поради карт на 23 червня
- 19:44 Російські війська тепер мають технологічну перевагу: ЗМІ про нову тактику ударів дронами
- 19:34 Екстретя ракетка світу та уродженка москви ледь не влаштували бійку після матчу у Німеччині
- 19:26 Трамп дав путіну час на продовження війни проти України: аналітик про удари США по Ірану
- 19:15 Буде використано «іспанську модель»: як будуть позбавляти прав літніх водіїв
- 19:08 Від виплат звільнені: хто може не платити земельний податок у 2025 році
- 18:54 Позбавляємось мошок на кухні без жодної краплі «хімії»: блогерка Марина порадила, як зробити це легко і «по-домашньому»
- 18:22 Саміт НАТО в Гаазі: Україна опинилась на периферії великої гри з витратами на оборону
- 18:18 Окупанти вдарили по полігону ЗСУ під час навчань військових, є загиблі та поранені
- 17:53 Міністр національної єдності у відрядженні чи втік? Що відомо про ситуацію навколо Олексія Чернишова
- 17:23 кремль знову лякає «брудною бомбою»: ISW попереджає про спробу зірвати західну допомогу Україні
Війна поглинула останні резерви: глава Центробанку рф визнала, що запас міцності країни вичерпується
У країні-агресорі все частіше звучить інформація про проблеми з фінансами, зокрема зростання витрат утричі перевищує заплановані. І це відбувається одразу після економічного росту, продемонстрованого російською економікою у 2023—2024 роках.
Про це заявила голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Як передає The Moscow Times, головна російська банкірша пояснила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпано.
За її словами, цими ресурсами стали робітники, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи та гроші Фонду національного добробуту (ФНД). Завдяки їх використанню:
- рівень безробіття, за даними Росстату, опустився до історичного мінімуму (2,3%), при цьому масова еміграція та вербування чоловіків на війну породили нестачу кадрів, яку уряд росії оцінює у 2 млн осіб.
- рівень завантаження потужностей на підприємствах, згідно зі статистикою, перевищував 80%, що стало рекордом у сучасній історії росії;
- ліквідні активи ФНД з 2022 року впали втричі — до 2,8 трлн руб. або 350 млрд дол.;
- запаси валюти у Фонді знизилися до 153,7 млрд юанів (21,4 млрд дол.) — мінімуму з моменту його створення в 2008 році, а золотий запас ФНД зменшився до 139,5 тонни з передвоєнних більш ніж 400 тонн.
Також у березні прибутки російського бізнесу впали на третину, а у ключовому нафтогазовому секторі — удвічі. Промисловість виявилася на межі зупинки — 1,2% зростання за січень-квітень, та й то завдяки військовим замовленням, а цивільні галузі почали скорочуватися.
Також, за підрахунками російських експертів, Фонд національного добробуту може бути повністю вичерпаний у 2026 році, а міністр економіки росії Максим Решетніков заявив, що економіка на межі падіння.
Як писали «ФАКТИ», сьогодні торгівля енергоносіями залишається одним із найбільш стабільних джерел для економіки країни-окупантки і приносить 500 млн євро на день, що вдвічі менше, ніж до вторгнення в Україну.222
Читайте нас у Facebook
«Наші захисники втрачають життя за цю землю, а вам хочеться „качати“ під Моргенштерна?»: український хореограф звернувся до українців