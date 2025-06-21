Війна поглинула останні резерви: глава Центробанку рф визнала, що запас міцності країни вичерпується

У країні-агресорі все частіше звучить інформація про проблеми з фінансами, зокрема зростання витрат утричі перевищує заплановані. І це відбувається одразу після економічного росту, продемонстрованого російською економікою у 2023—2024 роках.

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Про це заявила голова Центробанку росії Ельвіра Набіулліна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Як передає The Moscow Times, головна російська банкірша пояснила, що ресурси, які дозволяли російській економіці два роки показувати зростання в умовах повномасштабної війни проти України та санкцій, вичерпано.

За її словами, цими ресурсами стали робітники, виробничі потужності, запаси капіталу банківської системи та гроші Фонду національного добробуту (ФНД). Завдяки їх використанню:

рівень безробіття, за даними Росстату, опустився до історичного мінімуму (2,3%), при цьому масова еміграція та вербування чоловіків на війну породили нестачу кадрів, яку уряд росії оцінює у 2 млн осіб.

рівень завантаження потужностей на підприємствах, згідно зі статистикою, перевищував 80%, що стало рекордом у сучасній історії росії;

ліквідні активи ФНД з 2022 року впали втричі — до 2,8 трлн руб. або 350 млрд дол.;

запаси валюти у Фонді знизилися до 153,7 млрд юанів (21,4 млрд дол.) — мінімуму з моменту його створення в 2008 році, а золотий запас ФНД зменшився до 139,5 тонни з передвоєнних більш ніж 400 тонн.

Також у березні прибутки російського бізнесу впали на третину, а у ключовому нафтогазовому секторі — удвічі. Промисловість виявилася на межі зупинки — 1,2% зростання за січень-квітень, та й то завдяки військовим замовленням, а цивільні галузі почали скорочуватися.

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Також, за підрахунками російських експертів, Фонд національного добробуту може бути повністю вичерпаний у 2026 році, а міністр економіки росії Максим Решетніков заявив, що економіка на межі падіння.

Як писали «ФАКТИ», сьогодні торгівля енергоносіями залишається одним із найбільш стабільних джерел для економіки країни-окупантки і приносить 500 млн євро на день, що вдвічі менше, ніж до вторгнення в Україну.

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