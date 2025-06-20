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НМТ-2025 як тест на виживання: що не так із цьогорічним іспитом
Цьогорічне національне мультипредметне тестування (НМТ) викликало безпрецедентну хвилю критики серед абітурієнтів, їхніх батьків та освітян. Особливе обурення спіткало блок з математики — обов’язковий для всіх випускників, незалежно від обраної спеціальності. Скарги стосується складності завдань, формулювань, що не відповідають шкільній програмі, та надто стислих часових обмежень для складання самого тесту. Не менше занепокоєння — і в родинах українців, які повертаються із-за кордону й стикаються з неадаптованими умовами тестування.
«Математика зруйнувала мрію»
На початку червня емоційною історією у Facebook поділилася киянка Ольга Матушенко. Її донька, випускниця художнього ліцею, мріяла вступити до українського вишу, аби здобути фах художниці. Проте, не склавши обов’язковий іспит з математики, дівчина змушена тепер змінити країну навчання.
«Моя донька — художниця. З дитинства вона мріяла малювати мультики і йшла до своєї мети. Але зараз — змушена пакувати валізи. Вона хоче вчитись в Україні. Вона патріот. Але система не дала їй шансу», — написала Ольга.
У дописі йшлося про стрес, повітряні тривоги, кілька іспитів в один день — і розчарування, з яким довелося зіткнутися родині. Їхню історію підхопили тисячі батьків по всій країні — у коментарях до допису й досі з’являються десятки подібних зізнань.
«Для дітей з-за кордону — це шок і хаос»
До критики цьогорічного НМТ приєднуються й батьки абітурієнтів, які повернулися в Україну після вимушеної еміграції через війну. Так, керівниця Ukrainian Society Hub у Брюсселі та радниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Віолетта Дворнікова розповідає про досвід власної доньки:
«Моя донька деякий час навчалася в Європі. І для таких дітей НМТ стало не перевіркою знань, а тестом на стресостійкість. Формулювання завдань заплутані, теми — частково відсутні в програмі. Для тих, хто вчився за іншою системою, це справжнє випробування», — каже експертка.
Віолетта Дворнікова наголошує: у державі сьогодні багато говорять про необхідність повернення молоді з-за кордону додому, але в реальності система вступу не враховує обставин і досвіду таких абітурієнтів.
Що кажуть у МОН та УЦОЯО?
У відповідь на критику у Міністерстві освіти і науки та в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) заявляють: усі тести створюються відповідно до методології, а завдання проходять експертну оцінку та апробацію.
«Створюючи блоки тестових завдань, працівники УЦОЯО неухильно дотримуються вимог щодо рівня складності та збалансованості… Кожне завдання аналізують два незалежні експерти», — йдеться в офіційній позиції Центру.
«Автори постів у соцмережах часто опираються на емоції й непідтверджену інформацію. Закиди про логарифми чи інтеграли — безпідставні», — додають там, закидаючи батькам абітурієнтів необ’єктивність.
Проте хвиля критики у Facebook, TikTok та батьківських чатах не вщухає. А тільки навпаки. Випускники масово скаржаться, що шкільна програма не готувала їх до такого рівня складності, а пояснення чиновників, здається, тільки більше обурюють українців.
Основні закиди до НМТ-2025:
- Надмірна складність завдань, особливо з математики.
- Невідповідність частини завдань програмі 9−11 класів.
- Нереалістичний час на виконання.
- Відсутність адаптації для дітей, які навчались за кордоном.
- Обмежена кількість пунктів тестування за межами України.
- Недостатня комунікація з боку МОН.
Що далі?
Експерти та батьки абітурієнтів закликають МОН переглянути підходи до НМТ та ґрунтувати їх на реаліях війни, в яких живуть діти. Серед ідей — розділення тестів на кілька днів, зміна системи оцінювання, створення адаптивного блоку для дітей з-за кордону.
«Цьогорічні випускники — це діти війни, — зазначають експерти. — Вони заслуговують не на ще одне випробування, а на підтримку. І найменше, що може зробити держава — це почати їх чути. Вкрай важливо, щоб ті понад 16 500 абітурієнтів, які зареєструвалися на проходження НМТ з-за кордону, отримали право здобувати освіту вдома».
«Дуже сподіваюся, що наші урядовці це теж розуміють», — наголосила з цього приводу Віолетта Дворнікова і додала, що МОН має зосередитися на формуванні нових, справедливіших підходів до вступної кампанії, які б враховували потреби кожної української дитини — незалежно від того, де вона завершувала школу.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що через невчасне вакцинування дітям можуть заборонити ходити до дитячих садків та шкіл, а батьків каратимуть.
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