- 00:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 18.06 23:02 На закупівлі медобладнання для онкохворих Інституту раку вкрали понад 231 мільйон гривень, — НАБУ
- 18.06 22:27 Секрети використання лаванди на кухні: деякі з них вам точно сподобаються
- 18.06 22:00 Ароматне масло з анчоусами: просто і смачно
- 18.06 21:30 Ситуація напружена: син Девіда Бекхема Бруклін проігнорував лицарське звання батька
- 18.06 21:01 Як вибрати солодкий кавун у магазині: є перевірені методи
- 18.06 20:52 Україна U21 у грі з червоною карткою поступилася Нідерландам і вилетіла з Євро-2025: відеоогляд матчу
- 18.06 20:45 «Милуючись трояндами художниці Олени Нестерової, неначе відчуваєш їх аромат», — колекціонерка Людмила Карпінська-Романюк
- 18.06 20:33 Зробив свідомий вибір на користь військової служби: війна забрала життя 24-річного прикордонника з Чернігівщини
- 18.06 20:06 Мафіни з виноградом, сиром дорблю та мигдалем: сміливо подавайте на святковий стіл
- 18.06 19:54 Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
- 18.06 19:48 У Києві назвали кількість загиблих під час ракетної атаки росіян
Ми дома: популярна акторка разом з дітьми повернулася до України
Популярна акторка, колишня дружина ведучого Андрія Бєднякова Настя Коротка, яка розповіла про трагедію в родині, вразила новиною. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Настя разом з двома дітьми виїхала до США. На своїй сторінці у соціальній мережі Коротка виклала відео з повернення додому, в Україну.
Акторка показала, як пакувала валізи разом з дітьми, потім 11 годин летіла до Європи, перетнула кордон і опинилася дома.
«Зібрали всі речі, і вперед», — повідомила акторка.
Підписники відреагували на новину, підтримавши рішення Насті. Були і ті, кого вона здивувала своїм поверненням.
«Невже є ті, хто повертається??? — запитали у мережі. — Так складно повірити…»
«Звичайно є, ми теж рік тому повернулись додому в Одесу і дуже щасливі», — відповіли у коментарях.
«Аааааааа, з поверненнням!!! — відреагували у мережі. — Так приємно бачити, коли круті люди повертаються в Україну».
«Майже до сліз розчулилась, бо тішуся, коли українці повертаються додому, — написали у коментарях. — І окремо рада за Андрія, що діти будуть поруч».
Нагадаємо, у 2024 році стало відомо, що пара Андрія та Насті розпалася.866
Читайте нас у Facebook
Близнюкам — «Зірка», Овнам — «Імператор», а Стрільцям — «Маг»: Таро-прогноз та поради карт на 19 червня
Тельцям категорично не можна сьогодні брехати, а Левам не варто розпочинати новий проєкт: гороскоп на 18 червня та інформація про сумісність у шлюбі від мольфара