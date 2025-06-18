Ми дома: популярна акторка разом з дітьми повернулася до України

Популярна акторка, колишня дружина ведучого Андрія Бєднякова Настя Коротка, яка розповіла про трагедію в родині, вразила новиною. Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Настя разом з двома дітьми виїхала до США. На своїй сторінці у соціальній мережі Коротка виклала відео з повернення додому, в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Акторка показала, як пакувала валізи разом з дітьми, потім 11 годин летіла до Європи, перетнула кордон і опинилася дома.

«Зібрали всі речі, і вперед», — повідомила акторка.

РЕКЛАМА

Підписники відреагували на новину, підтримавши рішення Насті. Були і ті, кого вона здивувала своїм поверненням.

«Невже є ті, хто повертається??? — запитали у мережі. — Так складно повірити…»

РЕКЛАМА

«Звичайно є, ми теж рік тому повернулись додому в Одесу і дуже щасливі», — відповіли у коментарях.

«Аааааааа, з поверненнням!!! — відреагували у мережі. — Так приємно бачити, коли круті люди повертаються в Україну».

«Майже до сліз розчулилась, бо тішуся, коли українці повертаються додому, — написали у коментарях. — І окремо рада за Андрія, що діти будуть поруч».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у 2024 році стало відомо, що пара Андрія та Насті розпалася.

866

Читайте нас у Facebook