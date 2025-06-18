Дітям можуть заборонити ходити до дитячих садків та шкіл, а батьків каратимуть: що відбувається

Час від часу інфекційні захворювання нагадують про себе, й своєчасна вакцинація стає дуже важливою. Через це готується до ухвалення закон, який регулюватиме це питання. А в майбутньому буде встановлено адміністративну та кримінальну відповідальність для порушників.

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Про це йдеться у законопроєкті № 13367, поданому Кабінетом міністрів України. Законопроєкт «Про захист населення від інфекційних хвороб» має регулювати цю сферу життєдіяльності, причому досить жорстко.

Так, для відвідування закладів освіти, оздоровлення та відпочинку для дітей наявність вакцинації буде майже обов'язковою. Виняток може становити наявність тимчасових чи постійних протипоказань для щеплення, у такому разі лікарсько-консультативна комісія вирішуватиме, допускати таку дитину до навчання чи ні.

Якщо таких протипоказань немає, але батьки відмовляються робити щеплення дитині, їй буде заборонено відвідувати школи та дитячі садки. При цьому дитина може здійснити своє право на освіту в іншій формі — заочній, дистанційній, індивідуальній та іншій.

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Про відмову батьків робити вакцинацію дитині чи прищеплюватися дорослому медичний працівник зобов'язаний скласти акт.

У кінцевих положеннях документа наголошується, що протягом 6 місяців Кабмін має розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроєкт про внесення змін до КК України та КУпАП щодо запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про захист населення від інфекційних хвороб. Не зовсім зрозуміло, кого планується карати таким чином — батьків, які відмовляються від вакцинації дітей, або тих, хто підхопив інфекційну хворобу й кого законопроєкт зобов'язує виконувати всі вимоги медичних працівників.

Тим часом, як раніше повідомляли «ФАКТИ», МОЗ хоче з 2026 року зробити обов'язковим щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ), яке робитиметься у 12−13 років.

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Фото Pixabay

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