Майже 300 дронів та близько десятка ракет: як Повітряні сили відбивали нічний удар окупантів по Полтавщині (фото)

В ніч на 21 червня росіяни атакували Україну 280 засобами повітряного нападу, повідомили у командуванні Повітряних сил.

Окупанти запустили:

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- 272 ударні БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатор и різних типів з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла, Міллєрово, Шаталового та миса; Чауда;

- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з повітряного простору Тамбовської обл. — рф;

- 4 крилаті ракети «Калібр» із акваторії Чорного моря;

- 2 крилаті ракети «Іскандер-К» із Бєлгородської обл. — рф.

У командуванні Повітряних сил підтвердили, що основний напрямок удару — місто Кременчук на Полтавщині.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на десяту годину ранку підтверджено збиття 260 засобів повітряного нападу противника (145 — збито вогневими засобами, 115 — локаційно втрачені):

- 140 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 3 крилаті ракети «Іскандер-К» (1 — лок.втр.);

- 1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (1 — лок.втр.);

- 1 крилата ракети «Калібр» (1 — лок.втр.).

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Повідомляється, що зафіксовано влучання у Кременчуці, падіння збитих уламків у 3-х локаціях.

У ДСНС уточнили, що у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об’єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях.

Одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Ліквідація наслідків обстрілу триває.

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Вранці поліцейські Полтавщини повідомили, що на території зафіксовано випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів.

За словами правоохоронців, такі залишки боєприпасів становлять смертельну загрозу як дорослим, так і дітям. Касетні елементи мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів та можуть нагадувати іграшки чи кулі, що значно підвищує ризик випадкового контакту.

Нагадаємо, Кременчук нещодавно вже зазнавав масованого удару — били по НПЗ. У ніч 15 червня для удару по місту росіяни застосували також аеробалістичні та крилаті ракети.

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