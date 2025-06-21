Вночі 21 червня росія знов атакувала Кременчук на Полтавщині. По місту запустили велику кількість ударних дронів, а також «Калібри» та «Кинджали». Під ударом був об'єкт енергетичної інфраструктури біля Кременчука, повідомляли монітори.

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За даними місцевих ЗМІ, упродовж кількох годин по місту били ворожі дрони, які групами заходили з різних напрямків. Перші вибухи у Кременчуці було чутно близько 00:30 години.

Повідомлялося, що ворог запустив крилаті ракети з акваторії Чорного моря, та через Миколаївщину і Кіровоградщина прямували в сторону Кременчука.

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Містяни писали про пожежу в нагірній частині міста. Туди проїхали пожежні автівки.

В деяких районах Кременчуку частково зникло світло. Також були повідомлення про задимлення.

У місті чули близько 50 вибухів. Попередньо пошкоджено енергетичні об'єкти, зокрема НПЗ. Зараз по всьому місту знаходять уламки з металевими кульками, передають місцеві ЗМІ.

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Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут після атаки на Кременчук повідомив: «Ворог вчергове здійснив масовану комбіновану атаку на Полтавщину. Більшість засобів ураження було збито силами та засобами ППО. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Підрозділи ДСНС працюють над ліквідацією наслідків. Одна людина отримала травми середньої тяжкості».

Вранці поліцейські Полтавщини повідомили, що на території зафіксовано випадки виявлення касетних елементів від боєприпасів.

За словами правоохоронців, такі залишки боєприпасів становлять смертельну загрозу як дорослим, так і дітям. Касетні елементи мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 сантиметрів та можуть нагадувати іграшки чи кулі, що значно підвищує ризик випадкового контакту.

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Кременчук нещодавно вже зазнавав масованого удару. ЗМІ писали про удар по НПЗ. У ніч 15 червня для удару по місту росіяни застосували також аеробалістичні ракети та крилаті ракети.

Тривали атаки дронів й на Нікопольщину. Від російських ударів потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади. Пошкоджені 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінія електропередач та газогін, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вагітна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. За словами керівника Запорізької ОВА Івана Федорова, з мінно-вибуховою травмою кінцівок та живота постраждалу доправили до лікарні. Їй надають усю необхідну допомогу.

Упродовж доби окупанти завдали 343 удари по 11 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир та об’єктів інфраструктури.

Внаслідок атаки ворожого БпЛА у Сумах також постраждала жінка. Вона отримала уламкові поранення, госпіталізована.

Ввечері 20 червня росіяни знову атакували Сумську громаду безпілотниками. Пошкоджено покрівлю та близько 20 вікон у двох пʼятиповерхових житлових будинках. Попередньо, це був удар БпЛА типу «Ланцет», повідомили у Сумській ОВА.

Вночі вибухи чули також в Одесі. Ворог вчергове масовано вдарив по Одесі ударними безпілотниками.

Нагадаємо, напередодні внаслідок удару росіян по Одесі в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема, житлові будинки, корпус вищого навчального закладу, газогін та приватні автівки.

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