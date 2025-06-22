«Винахідливим» бійцям ЗСУ будуть доплачувати: за що можна буде отримати «додаткові» гроші

Військовослужбовці отримують грошове забезпечення, а також винагороду за знищену чи захоплену ворожу техніку — відповідне положення є в новому мобілізаційному законі.



Можливо, невдовзі, вони також зможуть отримувати виногороду й за іноваційні пропозиції, які матимуть успішне втілення. Принаймні про такі плани повідомляють в Міноборони, розповідаючи про розробку проєкта постанови Кабінету Міністрів України, який передбачає порядок і розміри грошової винагороди для військовослужбовців за впровадження та використання їхніх інноваційних розробок.

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Так, в структурі МО створили відповідне управління — з питань інтелектуальної власності, а також ініціювали два законопроєкти, які вже підтримані парламентом у першому читанні. Документи пропонують зміни до Цивільного кодексу України та стосуються майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, створені військовослужбовцями, а також врегульовують правовідносини, пов’язані зі створенням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності у сфері оборони.

«Очікується, що запропоновані зміни стануть основою для побудови цілісної системи управління інтелектуальною власністю в оборонному відомстві, в якій перспективні розробки, створені за кошти державного бюджету, належатимуть державі, а їхні автори отримуватимуть справедливу винагороду», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що питання пенсійного забезпечення військових регулюється окремим законодавством. Військовослужбовці мають праву на пенсію за вислугу років, а також з інвалідності.

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Фото зі сторінки командування Об'єднаними силами ЗСУ в соцмережах

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