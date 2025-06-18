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Пенсія військовим: хто має право на виплати за вислугу років та скільки нарахують
Питання призначення та види пенсій для військовослужбовців в Україні регулюються откремими законами. Так, для цієї категорії громадян передбачені пенсії: за вислугу років та по інвалідності, а члени родини загиблого чи померлого захисника мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Як пояснюють в Пенсійному фонді України, пенсія за вислугу років призначається військовим, які на день звільнення мають вислугу 25 календарних років і більше (з 1 жовтня 2020 року або після цієї дати). Також це стосується 45-річних військових зі стажем 25 років за умови, що половину цього часу вони служили в армії чи силових структурах: МВС, Нацполіції, органах цивільного захисту, податковій поліції тощо.
Розмір цього виду пенсії залежить від тривалості вислуги та складає від 50 до 70 відсотків грошового забезпечення, яке складається з основних, додаткових та одноразових виплат.
Основні виплати: посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років.
Додаткові виплати: підвищення посадового окладу, різноманітні надбавки, доплати та винагороди постійного характеру, а також премія.
Одноразові виплати: винагороди та допомоги, які надаються за певних обставин.
Ось такі цифри Міноборони показувало за 2024 рік.
Раніше повідомлялося, що податковий Комітет Верховної Ради України зробив крок до врегулювання питання заборгованості ФОП, яки пішли служити за контрактом чи були мобілізовані. Згідно зі статистичними даними, станом на травень 2025 року 1,29 млн підприємців заборгували державі понад 13 млрд грн податків. А парламентський Комітет підтримав законопроєкт, яким пропонується з використанням данних Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, борги не нараховувати, а нараховані — анульувати. Йдеться про суми авансових внесків, штрафів та пені з єдиного податку, військового збору та ЄСВ за весь час військової служби.
Фото зі сторінки ЗСУ у соцмережах118
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